吉林实施现代种业提升工程
2021年03月22日08:46 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报长春3月21日电 （记者刘以晴）吉林省日前公开发布2021年省委一号文件——《中共吉林省委 吉林省人民政府关于全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化的实施意见》，提出要打好种业翻身仗，实施现代种业提升工程。
《意见》指出，加大农业种质资源保护力度，完成第三次种质资源调查收集任务，对地方老品种、特色种质资源应收尽收；培育“领头羊”种业企业，建立种业发展基金、完善科企合作机制；建设玉米、水稻等良种繁育基地，扶持洮南国家级10万亩玉米种子繁育基地建设，支持公主岭市创建国家现代种业产业园等。
《 人民日报 》（ 2021年03月22日 10 版）
(责编：李源、初梓瑞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 川藏铁路雅安至新都桥、波密至林芝段4月1日前将相继开工建设
- 人民网北京3月21日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，近日，川藏铁路雅安至新都桥、波密至林芝段站前工程招标工作顺利完成，符合资质条件的37家施工企业参与竞标，其中7家施工企业（含联合体）中标6个施工标段。3月18日川藏铁路公司组织召开了施工企业进点动员会，4月1日前各标段将相继开工建设。…
相关新闻
- 评论
- 关注