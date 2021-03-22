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吉林实施现代种业提升工程

2021年03月22日08:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报长春3月21日电  （记者刘以晴）吉林省日前公开发布2021年省委一号文件——《中共吉林省委 吉林省人民政府关于全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化的实施意见》，提出要打好种业翻身仗，实施现代种业提升工程。

　　《意见》指出，加大农业种质资源保护力度，完成第三次种质资源调查收集任务，对地方老品种、特色种质资源应收尽收；培育“领头羊”种业企业，建立种业发展基金、完善科企合作机制；建设玉米、水稻等良种繁育基地，扶持洮南国家级10万亩玉米种子繁育基地建设，支持公主岭市创建国家现代种业产业园等。

　　《 人民日报 》（ 2021年03月22日 10 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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