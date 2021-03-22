李国英

3月22日是第二十九届“世界水日”，第三十四届“中国水周”的宣传活动也同时拉开帷幕。联合国确定今年“世界水日”的主题是“珍惜水、爱护水”，我国纪念2021年“世界水日”和开展“中国水周”活动的宣传主题是“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从国家长治久安和中华民族永续发展的战略全局高度擘画治水工作。习近平总书记明确提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，就保障国家水安全、推动长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等发表了一系列重要讲话，作出了一系列重要指示批示，为我们做好水利工作提供了科学指南和根本遵循。党的十九届五中全会作出了一系列重要部署，为我们提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力，提高水资源集约安全利用水平指明了主攻方向、战略目标和重点任务。

水资源是经济社会发展的基础性、先导性、控制性要素，水的承载空间决定了经济社会的发展空间。我国人多水少，水资源时空分布不均、与生产力布局不相匹配，破解水资源配置与经济社会发展需求不相适应的矛盾，是新阶段我国发展面临的重大战略问题。水利工作必须心怀“国之大者”，全面贯彻习近平总书记关于治水工作的重要讲话、重要指示批示精神，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，完整准确全面贯彻新发展理念，科学谋划和扎实推进新阶段水利高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。从根本宗旨把握新发展理念，水资源与人民群众的生命健康、生活品质、生产发展息息相关。要坚持以人民为中心的发展思想，准确把握人民群众对水的需求已从“有没有”转向了“好不好”，进一步提升水资源供给的保障标准、保障能力、保障质量，让人民群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。从问题导向把握新发展理念，我国水资源供需矛盾突出，超载区或临界超载区面积约占全国国土面积的53%，资源性、工程性、水质性缺水问题在不同地区不同程度存在，部分地区还出现了河道断流、湖泊干涸、湿地萎缩、地面沉降等生态问题。要针对这些问题，深挖根源、找准病因，系统治理，采取更加精准务实的举措加快解决。从忧患意识把握新发展理念，水资源关系人民生命安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、生态安全、国家安全。要统筹发展与安全，树牢底线思维，增强风险意识，摸清水资源取、供、输、用、排等各环节的风险底数，有针对性地固底板、补短板、锻长板，下好风险防控先手棋。

一是坚持节水优先方针，深入实施国家节水行动。把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，推动用水方式进一步向节约集约转变。完善节水标准和用水定额体系，强化高耗水行业用水定额管理，开展节水评价，抓好重要领域、重点地区深度节水控水，全面推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，鼓励再生水利用。发挥制度、政策、科技的支点和杠杆作用，加快健全政府引导、市场调节、社会协同的节水工作机制，推动将节水作为约束性指标和目标，完善用水价格形成机制，推进用水权市场化交易和水资源税改革，推广合同节水管理等服务模式，加强节水宣传教育，营造全社会节水惜水的良好氛围。

二是建立刚性约束制度，严控水资源开发利用上限。坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，建立水资源刚性约束指标体系，实施最严格的水资源管理制度，倒逼发展规模、发展结构、发展布局优化，推动经济社会发展与水资源承载能力相适应。强化生态流量管控，加快推进跨省江河流域和省内跨市县江河初始水权分配，实施地下水开采总量与水位双控。深入推进全国取用水管理专项整治行动，高质量完成全国取水口核查登记，切实规范取用水行为。合理确定流域区域用水总量，严格水资源论证和取水许可管理，在水资源超载地区暂停新增取水许可，坚决遏制不合理用水需求。

三是加快国家水网建设，优化水资源配置战略格局。按照确有需要、生态安全、可以持续的原则，加快构建系统完备、功能协同，集约高效、绿色智能，调控有序、安全可靠的国家水网，全面增强我国水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力。立足流域整体和水资源空间均衡配置，实施重大引调水工程建设，推动南水北调东、中线后续工程建设，深化南水北调西线工程方案比选论证，建设一批跨流域跨区域骨干输水通道，加强大中小微水利设施配套，逐步完善国家供水基础设施网络。推进综合性水利枢纽和调蓄工程建设，加强战略储备水源和城市应急备用水源工程建设，保障重点区域供水安全。加强灌溉供水管网建设，改善灌区水源条件，推进灌区续建配套与现代化改造。推进城市供水管网向农村延伸，促进农村供水工程与城市管网互联互通，推进农村水源保护和供水保障工程建设，实施小型农村供水工程标准化建设改造，畅通供水网络的“毛细血管”。

四是强化河湖保护治理，提升水资源涵养修复能力。坚持“绿水青山就是金山银山”，加大江河湖泊的保护治理力度，统筹做好水土保持、地下水超采治理、受损河湖生态修复等工作，保留和扩大河湖生态空间。强化河湖长制，推动河湖“清四乱”规范化常态化，巩固河湖管理范围划界成果，开展河道采砂综合整治和河湖执法行动，完善河湖管理保护机制，推进美丽河湖、健康河湖建设，持续改善河湖面貌。科学推进水土流失综合治理，积极开展小流域综合治理、旱作梯田和淤地坝建设，严控人为新增水土流失。开展生态脆弱河流和重点湖泊生态修复，加快华北地区及其他重点区域地下水超采综合治理，推进小水电站生态流量泄放设施改造，开展农村水系综合整治，维护水清岸绿的水生态体系。

五是坚持科技引领和数字赋能，提高水资源智慧管理水平。充分运用数字映射、数字孪生、仿真模拟等信息技术，建立覆盖全域的水资源管理与调配系统，推进水资源管理数字化、智能化、精细化。加强监测体系建设，优化行政区界断面、取退水口、地下水等监测站网布局，实现对水量、水位、流量、水质等全要素的实时在线监测，提升信息捕捉和感知能力。动态掌握并及时更新流域区域水资源总量、实际用水量等信息，通过智慧化模拟进行水资源管理与调配预演，并对用水限额、生态流量等红线指标进行预报、预警，提前规避风险、制定预案，为推进水资源集约安全利用提供智慧化决策支持。

（作者为水利部党组书记、部长）

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 10 版）

(责编：李源、初梓瑞)