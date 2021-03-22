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“十三五”期间，我国完成造林5.45亿亩

种下希望 种出未来（美丽中国·国土绿化在行动）

2021年03月22日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家林业和草原局
　　图①：山西省右玉县四五道岭生态园区。
　　新华社记者 曹 阳摄
　　图②：四川省九寨沟风景名胜区。
　　新华社记者 沈伯韩摄

　　编者按：春回大地，万物竞生。在城市里、在乡野间，树木也渐渐长出了新芽。

　　森林是地球上重要的生态系统，统计数据显示，我国森林面积和森林蓄积量连续30年保持“双增长”，2009—2019年，我国共完成造林7039.0万公顷，成为全球同期森林资源增长最多的国家。不断增长的森林资源背后，是植树人和护林人忙碌的身影、笃定的坚持，他们种下了希望，种出了未来。

　　3月21日是世界森林日，本版推出“美丽中国·国土绿化在行动”特别策划，走近这些为国土绿化事业忙碌着的人们，倾听他们和森林的那些事儿。

　　陕西省宜君县，林场管护员杨洁—— 

　　“长出这片绿不易，要守住！” 

　　本报记者 原韬雄

　　陕西宜君，一场春雪后，杨洁深一脚浅一脚地走在巡护路上，一个没留神踩深了，雪就漫到脚脖子。路难行，心里却欢喜，“我们最喜欢雨雪天气，咱的树能好好喝口水！”杨洁说。

　　今年43岁的杨洁，是陕西宜君县阳湾国有生态林场的一名管护员。该林场的义务植树基地紧挨县城南边，纳入林场的森林管护网络体系，如今已经荒坡变绿山。

　　对于宜君人来说，黄土坡上的绿色无比金贵。宜君人经过近30年的努力，在这个2400亩的义务植树点义务植树2280亩，保存率达90%以上。在此基础上建设的南山公园优雅静谧，已经成为市民休闲散步的好去处。“这排、那排都是这些年义务植树种下的。”杨洁站在一棵树前，双手扶住树干说：“瞧，两只手都箍不住啦！”

　　每年春季，杨洁都会在现场指导前来义务植树的市民。“小树成活，跟着我做！”杨洁手拿铁锨，麻利地刨开树坑，“宽深都是80厘米，再教大家一句口诀，‘三埋两踩一提苗’，做好了，小树感激你一辈子！”众人被逗得哈哈乐。

　　“上小学时，我就在这里参加过义务植树，现在每天巡护还能看见它们，心里甜甜的。”杨洁管护着近万亩林场，“树越来越多、越来越密，我们的责任也越来越重。”

　　巡护路上，看到有叶子大面积发黄，杨洁便要仔细检查，“现在装备也好了，运用树根绑缚药剂、诱虫器诱杀等方法，可以更好地保护树木健康成长。”

　　下乡宣传爱绿护绿知识，也是杨洁的重要工作。见到杨洁，村民温石虎高兴地迎上来，“管护员经常给我们发些普及动物知识的画册，让我认识了不少‘新邻居’，现在黑鹳、白鹭在家门口就能碰见，听说朱鹮也来了，让人高兴！”

　　“现在大家的保护意识已经上去了。”杨洁说，搁以前，村民不知道为什么要种树，不少村民还会牵着牛羊上山吃叶吃草，“现在，村民们不再上山放牧了。长出这片绿不易，要守住！”

　

　　吉林省长春市，植树志愿者邢显光—— 

　　“种下树，就是种下希望” 

　　本报记者 孟海鹰

　　过完年，儿子满月不久，邢显光夫妇再次来到亲手栽种的“爱情树”下。

　　邢显光1988年出生，目前在一家汽车公司工作。他从小学起便参与义务植树。这么多年下来，每年他最盼望的事之一，就是“春暖花开，去植树啊！”那棵“爱情树”，就是他和妻子在2019年参与全民义务植树时种下的。

　　“每年植树，少的时候几十人，多则几百人，很壮观。”邢显光说，这里还有各种主题树——亲情树，寓意是感悟亲情、用爱浇灌；爱情树，见证爱情、历久弥新；友情树，厚植友谊、同舟共济；团队树，并肩作战、团结奋进。

　　邢显光第一次植树是跟父亲去的。“9岁那年，正是农忙时节，爸爸对我说，‘带你玩去呀，植树去’。”邢显光回忆。

　　在邢显光的记忆中，植树时节，阳光总是很好，洒在身上暖暖的、甜甜的，虽然胳膊酸，但晚上回家睡得特别香。再后来，在农村老家、房前园子边，邢显光也开始大展身手，“种下树，就是种下希望。看着它生长，会感受到积极向上的力量。”

　　上大学时，邢显光加入学校志愿者协会，年年去植树。工作后，也是年年不落。“最自豪的是不少好朋友和同事在我的带动下一起去植树，有时他们也带着孩子。”作为植树达人，邢显光近些年又有新任务——教新人，怎么种成活率更高。每到植树季，他都忙碌又充实。

　　“通过植树让人们更加珍惜树木，这也很重要。要植树，更要呵护。”邢显光说。

　　长春市林业和园林局二级调研员井霞介绍，这些年，当地先后组织种下了“希望林”“爱情林”等多种形式的纪念林30余种。

　　“明年春天，孩子也可以跟着一起来了。我也要像我爸爸一样，给我的孩子讲植树的好处。”邢显光说。长春春来晚，虽然还是寒风凛凛，站在“爱情树”下，邢显光夫妇眼中已满是明媚春光。

　

　　江苏省泗阳县，林业工程师严相进——

　　“今年的‘锦囊’，保准大伙看不够！”

　　本报记者 姚雪青

　　春风十里，雨水滋长。严老师带着满满的“干货”，又出发了。

　　严老师叫严相进，今年59岁，是江苏省宿迁市泗阳县自然资源和规划局林业中心副主任、教授级林业高级工程师，被大家亲切地称为“树老师”。30多年来，除了向大家普及最新的林业知识，他还会准备各种“锦囊”给大家。去年7月1日，新修订的森林法开始施行，所以最近他在送技术下乡的同时，还准备了不少“法律锦囊”。

　　讲课的“教室”，就在县南部现代农业产业园一片高高的杨树林里。参加的“学员”，有技术员、种植大户，也有普通群众。

　　“这是给大家准备的森林法知识要点，和咱们的生产生活结合得紧呢。”严相进从包里掏出前一晚精心准备的课件，作为第一个“锦囊”发给大家，“今年的‘锦囊’，保准大伙看不够！”

　　“森林法和我们关系有多大？”大家抛出心头的疑问。“在我们泗阳县，杨树是超过170亿元产值的产业，咱们都是这条产业链上的人。树木从种植、管理到采伐，都有相关法律规定。”严相进说，“以前，咱们种植杨树是为了脱贫奔小康；现在还要从推进生态文明建设的角度出发，更好地保护、培育和合理利用森林资源。”

　　“我们关心的病虫害防治，法律上也写着吗？”新杨苗木种植合作社的种植大户陈宗汉一边翻看“锦囊”一边问。“是呀！森林法第三十五条清楚地写着：林业经营者在政府支持引导下，对其经营管理范围内的林业有害生物进行防治。”严相进解释。

　　这时，严相进掏出他带来的第二个“锦囊”——一卷黄色的塑料胶带。眼下正是草履蚧虫出土上树的时候。阻止草履蚧虫上树，当地的土办法是在树干上刷涂废机油，但效果不理想。“塑料胶带阻断法”利用塑料胶带表面光滑的特点，阻碍虫子上树，是严相进的小发明。他将这个秘籍传授给李口镇的林业技术员刘格民。

　　“还真是和我们息息相关！”大家意犹未尽：“严老师，你包里还有啥‘锦囊’？”

　　《 人民日报 》（ 2021年03月22日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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