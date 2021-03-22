程 晨

未来的绿色，需要今天的我们来种下。当绿色在大地上蔓延，绿水青山就是金山银山的理念也在心中扎根

热播剧《山海情》中，戈壁滩上恶劣的生态环境令人望而生畏，基层干部马得福安抚村民：“将来这树栽多了，生态就会变了。”

造林绿化是功在当代、利在千秋的事业。森林可以防风固沙、保水固土、涵养水源，又为众多物种提供了生存空间，有利于生物多样性的保护。新中国成立以来，在陕西榆林、山西右玉、福建东山，一代又一代人靠着植树阻挡风沙的侵袭，争得了生存空间；在云南丽江、甘肃定西、福建长汀，一个又一个地方通过植树治理水土流失，优化了生态环境。

其实，植树造林的意义还远不止于此。森林生态系统是陆地上最大的储碳库，植物通过光合作用存储二氧化碳，在温室气体减排中发挥着重要作用。多年来，我国一方面不断调整优化产业结构和能源结构，另一方面坚持植树造林、保护林业资源，以提升固碳能力，于2019年提前实现了2015年提出的碳排放强度下降40%至45%的目标。马得福们在戈壁滩上种下的树，不仅遮挡了风沙，为闽宁镇带来希望，也延缓着气候变化，为世界带来希望。

植树造林带来的生态福利，实实在在地改善着人民的生活环境。我国大规模开展国土绿化行动，全面保护天然林，扩大退耕还林还草规模，成果斐然。森林覆盖率从20世纪80年代初的12%增长到目前的23.04%。美国国家航空航天局（NASA）发布的一项研究结果显示：2000年到2017年，全球新增绿化面积中约1/4来自中国，贡献比例居全球首位。随之而来的是人进沙退的巨变。2004年以来，我国荒漠化和沙化土地面积连续3个监测期均保持缩减态势。

万石谷，粒粒积累；千丈布，根根织成。今天的满目葱茏来自几代人的接续奋斗和广泛参与。1981年以来，我国有超过160亿人次参与义务植树，共义务植树数百亿株。今年，“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标”“单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%”等“碳达峰”“碳中和”相关内容被写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；在我国新的气候行动目标中，2030年森林蓄积量比2005年增加量从45亿立方米左右提高到60亿立方米……这些，都显示着我国推进国土绿化、应对气候变化的决心。

未来的绿色，需要今天的我们来种下。近年来，我国将全民义务植树尽责形式拓展到八大类几十种。渠道的拓展、形式的创新，让更多人能够更方便地参与到义务植树活动中来。当绿色在大地上蔓延，绿水青山就是金山银山的理念也在心中扎根。

春风又起，找个适合自己的方式，一起植树去吧！

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)