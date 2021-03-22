水利部党组书记、部长李国英。（资料图）

人民网北京3月22日电 （记者李源）3月22日是第二十九届“世界水日”。水利部党组书记、部长李国英在今日的《人民日报》发表题为《深入贯彻新发展理念 推进水资源集约安全利用》的署名文章中指出，水资源是经济社会发展的基础性、先导性、控制性要素，水的承载空间决定了经济社会的发展空间。我国人多水少，水资源时空分布不均、与生产力布局不相匹配，破解水资源配置与经济社会发展需求不相适应的矛盾，是新阶段我国发展面临的重大战略问题。

李国英在文章中强调，水利工作必须心怀“国之大者”，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，完整准确全面贯彻新发展理念，科学谋划和扎实推进新阶段水利高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

完整准确全面贯彻新发展理念

文章指出，从根本宗旨把握新发展理念，水资源与人民群众的生命健康、生活品质、生产发展息息相关。要坚持以人民为中心的发展思想，准确把握人民群众对水的需求已从“有没有”转向了“好不好”，进一步提升水资源供给的保障标准、保障能力、保障质量，让人民群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。

从问题导向把握新发展理念，我国水资源供需矛盾突出，超载区或临界超载区面积约占全国国土面积的53%，资源性、工程性、水质性缺水问题在不同地区不同程度存在，部分地区还出现了河道断流、湖泊干涸、湿地萎缩、地面沉降等生态问题。要针对这些问题，深挖根源、找准病因，系统治理，采取更加精准务实的举措加快解决。

从忧患意识把握新发展理念，水资源关系人民生命安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、生态安全、国家安全。要统筹发展与安全，树牢底线思维，增强风险意识，摸清水资源取、供、输、用、排等各环节的风险底数，有针对性地固底板、补短板、锻长板，下好风险防控先手棋。

推动用水方式进一步向节约集约转变

文章提出，坚持节水优先方针，深入实施国家节水行动。把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，推动用水方式进一步向节约集约转变。

完善节水标准和用水定额体系，强化高耗水行业用水定额管理，开展节水评价，抓好重要领域、重点地区深度节水控水，全面推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，鼓励再生水利用。

发挥制度、政策、科技的支点和杠杆作用，加快健全政府引导、市场调节、社会协同的节水工作机制，推动将节水作为约束性指标和目标，完善用水价格形成机制，推进用水权市场化交易和水资源税改革，推广合同节水管理等服务模式，加强节水宣传教育，营造全社会节水惜水的良好氛围。

实施最严格的水资源管理制度

文章要求，建立刚性约束制度，严控水资源开发利用上限。坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，建立水资源刚性约束指标体系，实施最严格的水资源管理制度，倒逼发展规模、发展结构、发展布局优化，推动经济社会发展与水资源承载能力相适应。

强化生态流量管控，加快推进跨省江河流域和省内跨市县江河初始水权分配，实施地下水开采总量与水位双控。深入推进全国取用水管理专项整治行动，高质量完成全国取水口核查登记，切实规范取用水行为。

合理确定流域区域用水总量，严格水资源论证和取水许可管理，在水资源超载地区暂停新增取水许可，坚决遏制不合理用水需求。

畅通供水网络的“毛细血管”

文章强调，加快国家水网建设，优化水资源配置战略格局。按照确有需要、生态安全、可以持续的原则，加快构建系统完备、功能协同，集约高效、绿色智能，调控有序、安全可靠的国家水网，全面增强我国水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力。

立足流域整体和水资源空间均衡配置，实施重大引调水工程建设，推动南水北调东、中线后续工程建设，深化南水北调西线工程方案比选论证，建设一批跨流域跨区域骨干输水通道，加强大中小微水利设施配套，逐步完善国家供水基础设施网络。推进综合性水利枢纽和调蓄工程建设，加强战略储备水源和城市应急备用水源工程建设，保障重点区域供水安全。

加强灌溉供水管网建设，改善灌区水源条件，推进灌区续建配套与现代化改造。推进城市供水管网向农村延伸，促进农村供水工程与城市管网互联互通，推进农村水源保护和供水保障工程建设，实施小型农村供水工程标准化建设改造，畅通供水网络的“毛细血管”。

维护水清岸绿的水生态体系

文章提出，强化河湖保护治理，提升水资源涵养修复能力。坚持“绿水青山就是金山银山”，加大江河湖泊的保护治理力度，统筹做好水土保持、地下水超采治理、受损河湖生态修复等工作，保留和扩大河湖生态空间。

强化河湖长制，推动河湖“清四乱”规范化常态化，巩固河湖管理范围划界成果，开展河道采砂综合整治和河湖执法行动，完善河湖管理保护机制，推进美丽河湖、健康河湖建设，持续改善河湖面貌。

科学推进水土流失综合治理，积极开展小流域综合治理、旱作梯田和淤地坝建设，严控人为新增水土流失。开展生态脆弱河流和重点湖泊生态修复，加快华北地区及其他重点区域地下水超采综合治理，推进小水电站生态流量泄放设施改造，开展农村水系综合整治，维护水清岸绿的水生态体系。

推进水资源管理数字化、智能化、精细化

文章指出，坚持科技引领和数字赋能，提高水资源智慧管理水平。充分运用数字映射、数字孪生、仿真模拟等信息技术，建立覆盖全域的水资源管理与调配系统，推进水资源管理数字化、智能化、精细化。

加强监测体系建设，优化行政区界断面、取退水口、地下水等监测站网布局，实现对水量、水位、流量、水质等全要素的实时在线监测，提升信息捕捉和感知能力。

动态掌握并及时更新流域区域水资源总量、实际用水量等信息，通过智慧化模拟进行水资源管理与调配预演，并对用水限额、生态流量等红线指标进行预报、预警，提前规避风险、制定预案，为推进水资源集约安全利用提供智慧化决策支持。

(责编：李源、高雷)