3月15日，衡阳市与蘑菇车联签订智慧交通建设战略合作框架协议，双方将在车辆智能化、道路智能化、自动驾驶、车路协同、AI云等领域开展合作，共建智慧交通创新示范城市，推动城市级自动驾驶大规模落地和商业化运营。

衡阳市与蘑菇车联达成战略合作。受访者供图

蘑菇车联创始人兼CEO朱磊表示：“加快数字化发展，建设数字中国是‘十四五’规划纲要的重点之一，智慧交通是打造数字经济新优势的新引擎。在衡阳市政府的大力支持下，蘑菇车联将充分发挥技术和人才优势，构建车路云一体化的智慧交通系统，全面提升衡阳交通安全水平和出行效率，围绕关键技术及装备科研攻关，将相关产业制造及数据中心项目落地衡阳，全力推动衡阳构建智能网联汽车产业生态高地”。

蘑菇车联车路云一体化的自动驾驶车队开进衡阳主干道。受访者供图

该项目总投资约5亿元，一期计划投资7000万元。项目将广泛应用于城市公交、道路客运等公共出行场景，构建智能网联汽车产业生态高地。一期线路约38公里，预计今年8月正式运营。

首期自动驾驶车队已批量驶入城市主干道并陆续启动商业化运营，应用于衡阳旅游观光巴士、微循环公交、园区通勤摆渡、快速路公交等，后期还将覆盖智能驾驶网约车等城市公共出行场景。

据悉，蘑菇车联是一家致力于车载OS、自动驾驶、车路协同、智慧交通等车联网系统技术研发的高科技公司，打造了领先行业的“车路云”一体化自动驾驶系统，是国内首家成功落地开放式5G商用智慧交通车路协同项目、首家成功落地基于车路协同的自动驾驶系统的公司。

“我们将构建‘车路云’一体化智慧交通系统，全面提升城市出行安全和效率。”朱磊介绍，项目将通过对公交、消防等车辆、路面进行智能化改造，依托云计算分析研判路段交通信息，让车辆提前预知下一路段的交通状况，享受智能驾驶。救护车、消防车等还可控制红绿灯，延长绿灯时长，实现优先通行。

(责编：王紫、吕骞)