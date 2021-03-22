《关于铲除非法社会组织滋生土壤 净化社会组织生态空间的通知》印发。（来源：民政部官网）

人民网北京3月22日电 （王仁宏）据民政部官网消息，为进一步加大打击整治力度，全方位铲除非法社会组织滋生土壤，净化社会组织生态空间，民政部、中共中央纪委机关、中央组织部等22部门近日联合印发《关于铲除非法社会组织滋生土壤 净化社会组织生态空间的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，随着改革开放的不断深入，社会组织在我国经济社会发展中的作用愈加明显，社会组织的生态环境日趋清朗。但也必须看到，非法社会组织活动仍时有发生，其滋生土壤依然存在，一些非法社会组织在各种利益驱动下，不断变换手法，以假乱真、招摇撞骗。这些都污染了社会组织的生态环境，增加了打击整治非法社会组织的难度。《通知》提出六个“不得”，包括：

企事业单位和社会组织不得与非法社会组织有关联。

党员干部不得参与非法社会组织活动。

新闻媒体不得宣传报道非法社会组织活动。

各种公共服务设施和场所不得为非法社会组织提供便利。

各互联网企业不得为非法社会组织线上活动提供便利。

各金融机构不得为非法社会组织活动提供便利。

对违反上述要求的，《通知》明确，将对有关责任人依法依规严肃处理。

此外，《通知》要求，进一步提高非法社会组织的违法成本。有关部门要探索建立健全对非法社会组织责任人的信用约束机制，推进实施信用监管和惩戒，研究制定对非法社会组织责任人在投融资、进出口、出入境、招投标、获得荣誉、生产经营许可、从业任职资格等方面更严格的措施。

《通知》提出，要注意引导社会公众提高防范意识。社会公众在参加社会组织举办的活动前，要登录“中国社会组织政务服务平台”或“中国社会组织动态”微信公众号，通过社会组织名称查询该组织身份的真实性、合法性，防止上当受骗。

《通知》强调，各地各相关部门要进一步提高政治站位，强化责任担当，加强组织领导，层层压实责任，充分发挥各自职能优势，按照《通知》要求迅速采取一系列精准有力的行动，既要抓好部门内上下协同，也要加强部门间横向联动，确保打击整治工作落到实处，为铲除非法社会组织滋生土壤尽职尽责，为营造庆祝中国共产党百年华诞平安社会环境作贡献。

(责编：王仁宏、高雷)