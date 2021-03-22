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打造越野生态圈 北京汽车212致敬版上市

2021年03月22日14:03 | 来源：人民网
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3月20日，北京汽车制造厂于青岛莱西举办了212致敬版上市发布会暨品牌战略发布会。北京汽车制造厂董事长陆付军表示，作为一名退伍军人，一名老兵，对于接手北京汽车制造厂具有强烈的荣誉感与使命感。

回顾历史，从1963年首创越野车，1965年北京牌212下线，到2013北京汽车制造厂黄骅汽车产业基地竣工投产，再到2020年北京汽车制造厂有限公司全面重组，开启新征程。此次212致敬版的发布，掀开了新北汽制造厂212新产品上市的新篇章。

在品牌战略规划方面，北京汽车制造厂官方表示，212是北京汽车制造厂的超级符号，做透做精212是新北制造厂的第一战略。全新的产品研发已经全面展开，新212将陆续推出系列产品，同时围绕高效运营＋专业服务的模式，打造最强核心竞争力。

体系建设上，北京汽车制造厂将聚焦越野，传承军工品质，深耕细分市场，以迭代、全新代产品全面开启飞奔模式，快速实现质量转型升级。

金融合作上，加深与平安银行、中信银行等金融企业合作，打造成熟的平安车服务体系，全方位保障企业融资供应链。

运营模式上。倾听客户声音，以用户为基，以社群为基，打开全新渠道，布局全域用户，多边运营，以精品店+体验店模式相结合，打造越野生态圈。

服务品牌上，优化服务渠道，组建专家式、保姆式越野管家。基于客户需求、服务能力管控，建立以4S店为核心，以单体服务站、二级服务站、移动服务为重要补充的服务结构模式，构建全方位维修服务网络，打造“人、车、家”越野圈层生态服务，以服务成为企业核心竞争力。

最后，北京汽车制造厂代表与全国各地经销商举行签约仪式，以及针对212专属社群——212越野车军团进行授旗授勋仪式，北京汽车制造厂董事长陆付军先生为212中国越野车军团代表进行授旗，北京汽车制造厂党委书记王炳华先生为212中国越野车军团代表进行授勋。

 

(责编：王紫、吕骞)

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