日前，十三届全国人大四次会议表决通过了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《规划》）。《规划》强调要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。《规划》延续了上一个五年规划的整体思路，创新驱动仍被视为重中之重。值此背景下，各行各业在过去几年陆续涌现出一批投身科技创新的企业。滴滴出行（以下简称“滴滴”）正是其中的代表之一。

“十三五“规划期间，滴滴积极探索出行前沿科技，展开新一代人工智能、大数据、云计算等新兴科技的探索研究，不断提升自主创新能力，深度参与国家科技战略发展。“十四五”期间，滴滴将继续加大交通科技领域研发投入，坚持在共享出行核心关键技术、自动驾驶、汽车创新技术、共享汽车研发、智能出行人工智能平台等方面持续投入。

滴滴将继续参与推进国家级科研基地建设，并加强已有科研基地建设。据了解，滴滴已独立承建智慧城市交通管理技术与服务北京市工程实验室，并参与承建了大数据分析与应用技术国家工程实验室。

近两年，滴滴在国内提交的专利申请数量是申请初期的29倍，达4000件以上；向境外国家/地区提交专利申请专利数量均近3000件，实现指数级增长。

数据显示，滴滴在“十三五“期间获得10余项省部级科技奖项、30余项行业重量级科技奖项，在20余项国际顶级人工智能、计算机视觉、自动驾驶竞赛中取得世界第一、第二等好成绩。

滴滴全球产研团队已达8000人。其中，滴滴2020年硕士及以上学历研发人员数量是2015年的6.59倍；2020年研究与试验发展经费支出是2016年的3.25倍，占营业收入比重相比2016年增长21%。

滴滴也在不断推动传统出行行业信息化改造。滴滴旗下出租车品牌“快的新出租”，发布“桔行系统”，依托数字技术，致力于打造出租车信息化开放平台，推动行业走向现代化。

公交出行方面，滴滴公交携手各地公交集团，为全国106余城市提供实时公交信息查询服务之余，还在青岛、西安、大理等多城落地了需求响应式公交服务，通过乘客实时及预约的出行需求，动态规划调度最优路径及车辆，助力公共交通的服务效率和水平的提升。

在将理论转化为实践的过程中，滴滴逐渐摸索出一套服务交通领域发展和创新的新模式。滴滴智慧交通项目，率先利用出行轨迹数据对交通信号灯进行智能化设计，根据轨迹数据进行测量分析，协调优化各路口红绿灯时间。

目前该项目已在全国30多个城市优化2500余信号灯，平均降低10%-20%的城市交通拥堵。

滴滴先后与近20家一流学术科研机构建立合作关系，与30多所机构的科研团队开展100余个联合研究项目，并荣获“中国产学研合作创新示范企业”称号。

滴滴将继续探索与重点高校院所共同探索人才培养的新模式与新机制，深化推进产教合作、协同育人。“十三五”期间，滴滴联合海内外高校院所开展联合培养项目，积极参与教育部产学合作协同育人项目，并获颁教育部产学合作协同育人专家组感谢状。

滴滴将继续探索推进面向交通领域的对外赋能，把自身积累沉淀的技术、场景、算法等向业界输出，让科技真正服务于产业变革和社会进步。

(责编：王紫、吕骞)