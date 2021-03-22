人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

专家建议加快出台碳达峰、碳中和顶层设计政策文件

2021年03月22日14:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月22日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，发改委环资司18日下午召开碳达峰、碳中和专家座谈会，听取有关专家对相关工作的意见和建议。

与会专家一致认为，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。我国实现碳达峰、碳中和的时间紧、任务重，迫切需要加强顶层设计和统筹谋划。与会专家建议加快出台碳达峰、碳中和顶层设计政策文件，进一步提高各方认识，突出碳达峰、碳中和的工作重点，科学设定各阶段目标，明确基本原则、工作方向和主要任务，压实各行业、各地方主体责任，推动形成“1+N”政策体系，确保如期实现碳达峰、碳中和目标。

发改委环资司表示，下一步将进一步深化论证研究，加快推进碳达峰、碳中和顶层设计相关工作。

据介绍，中国工程院院士王金南、中国电力企业联合会专职副理事长王志轩、国家气候战略中心学术委员会主任李俊峰、国家发展改革委能源研究所所长王仲颖、国家气候战略中心主任徐华清、中咨公司副总经理潘小海、中国循环经济协会会长朱黎阳、国家发展改革委体改所循环经济研究室主任杨春平等专家学者参加了此次座谈。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
专家建议加快出台碳达峰、碳中和顶层设计政策文件
　　人民网北京3月22日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，发改委环资司18日下午召开碳达峰、碳中和专家座谈会，听取有关专家对相关工作的意见和建议。 与会专家一致认为，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。…
22部门联合发文：全方位铲除非法社会组织滋生土壤
　　《关于铲除非法社会组织滋生土壤 净化社会组织生态空间的通知》印发。（来源：民政部官网） 人民网北京3月22日电 （王仁宏）据民政部官网消息，为进一步加大打击整治力度，全方位铲除非法社会组织滋生土壤，净化社会组织生态空间，民政部、中共中央纪委机关、中央组织部等22部门近日联合印发《关于铲除非法社会组织滋生土壤 净化社会组织生态空间的通知》（以下简称《通知》）。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部