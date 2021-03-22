人民网北京3月22日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，发改委环资司18日下午召开碳达峰、碳中和专家座谈会，听取有关专家对相关工作的意见和建议。

与会专家一致认为，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。我国实现碳达峰、碳中和的时间紧、任务重，迫切需要加强顶层设计和统筹谋划。与会专家建议加快出台碳达峰、碳中和顶层设计政策文件，进一步提高各方认识，突出碳达峰、碳中和的工作重点，科学设定各阶段目标，明确基本原则、工作方向和主要任务，压实各行业、各地方主体责任，推动形成“1+N”政策体系，确保如期实现碳达峰、碳中和目标。

发改委环资司表示，下一步将进一步深化论证研究，加快推进碳达峰、碳中和顶层设计相关工作。

据介绍，中国工程院院士王金南、中国电力企业联合会专职副理事长王志轩、国家气候战略中心学术委员会主任李俊峰、国家发展改革委能源研究所所长王仲颖、国家气候战略中心主任徐华清、中咨公司副总经理潘小海、中国循环经济协会会长朱黎阳、国家发展改革委体改所循环经济研究室主任杨春平等专家学者参加了此次座谈。

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