图为论坛现场。来源：中国酒业协会

人民网天津3月22日电 （记者孙博洋）“尊重科学，敬畏传统。当新技术可以改造和提升传统工艺时，我们必须拥抱新技术。”这是中国酒业协会理事长宋书玉在20日举行的2021年中国酒业创新发展论坛发表的观点。

“科技创新”是未来五年甚至是更长时间驱动中国经济和产业发展的重要动力，而科技创新不仅在于新兴产业和业态，对于传统产业图存发展也有着重要意义。

论坛上，宋书玉在致辞时表示，创新一直是是酒类产业发展的动力源。“研究院的成立，就是要让产业明确科技发展方向。更重要的是让消费者感受到传统产业和传统文化的魅力，也要让消费者更切实、更充分地感受到科技的进步，感受到品质的创新，感受到品位的升级，感受到中国美酒更美好的体验。”宋书玉说。

宋书玉认为，中国酒业经历了上半个世纪的快速发展期、本世纪初10年的产业变革-黄金发展期到近10年的调整-高质量发展期，其中白酒行业成为了产业支柱，处于平稳高质量发展阶段，啤酒行业处于调整转型阶段，葡萄酒产业呈个性化发展趋势，黄酒、露酒行业则处于消费引领与文化科技引领发展趋势。但整个中国酒业行业的发展均离不开产业需求的推动和技术进步的促进，尤其需要科技创新助力产业高质量发展。

宋书玉还表示，2020年白酒产业以13.71%的产能，完成69.86%的销售收入，实现88.47%的利润。白酒产业发展成为我国酿酒产业的主要的经济支柱产业。2020年啤酒销售收入仅为白酒的25.17%，黄酒销售收入仅为白酒的2.31%，葡萄酒销售收入仅为白酒的1.71%。而且白酒产业在整个酿酒产业中的集中度呈逐年上升趋势。

同时，他认为，中国酒业科技发展趋势可归纳为五个方面：一是生态酿造：自然生态，酿酒微生态体系研究。二是各美其美：基于多风味物质复杂构成美酒个性化研究。三是饮酒健康：多活性物质复杂构成的健康属性，适量、科学的饮酒态度和行为研究。四是科技价值：微生物多样发酵机理；风味，活性复杂体系；蒸馏、贮存机理。五是智慧酿造：微生态复刻，优化技术，酿酒工程学及美酒感官风味学研究。

天津科技大学党委书记韩金玉在致辞中介绍，天津科技大学是我国最早建立的轻工类高等院校，也是较早开展白酒酿造技术研究和人才培养的高校之一。他表示，论坛的召开为各界科技工作者提供了解中国酿酒技术及技术创新在酒业发展中的应用，希望广大科技工作者积极交流，共同推动行业的长足进步。

中国酒业协会产业创新技术研究院院长、天津科技大学校长路福平在讲话中表示，在“一带一路”倡议指引下，天津科大将始终秉承建设高水平特色大学目标，积极拓展多渠道多形式的国际合作，将坚持聚焦相关领域的科技创新、人才培养、成果转化，进一步加强国际交流与合作，推动生物技术研究与产业化发展。

论坛当天，中国酒业协会产业创新技术研究院正式成立，并公布了首任院长、副院长以及特聘专家名单。据介绍，中国酒业协会产业创新技术研究院由中国酒业协会牵头，与天津科技大学以共建模式组建，联合国内多家知名酒企、科研院所、高等学校及相关社会组织共同组建，围绕“创新驱动·合作共赢”，致力于打造中国酒业产业科技创新交流中心与平台。

(责编：王仁宏、高雷)