“有你、有我、邮爱！”3月20日，在一年一度的“邮爱公益日”，中国邮政储蓄银行在广西百色启动“回眸百年 砥砺前行”3.20 邮爱公益健步走活动。

2017年3月20日，邮储银行在成立十周年之际设立了“邮爱公益平台”，联合中国扶贫基金会成立“邮爱公益基金”，发起“邮爱自强班”项目，为高中生提供教育资金资助及成才支持，并将每年3月20日确定为“邮爱公益日”。每年这一天，邮储银行在全国开展形式多样的公益活动，并联合中国扶贫基金会、腾讯公益共同开展“益行家”爱心捐步活动，号召全社会更多人践行社会公益。

如今，经过4年的积累，“邮爱公益平台”已结出累累硕果。据统计，4年来，“邮爱公益基金”累计募集资金3200余万元，在全国43个县的高中开设“邮爱自强班”，并向考入大学的优秀高中毕业生发放“邮爱奖学金”，受益学生6200余人。

“‘邮爱公益基金’的资助将我从辍学的边缘拉了回来，让我坚定了继续读书的信心。如今，我离梦想又近了一步。”樊同学曾是2017级“邮爱自强班”的一员。4年前，他是深山里生活困顿、濒临辍学的孩子，自卑的他对未来充满迷茫；而现在，他是南开大学的大一学生，阳光自信的他坚信天道酬勤，开启了追寻梦想的新旅程。

2017年3月20日，邮储银行在成立十周年之际设立了“邮爱公益平台”。“邮爱公益平台”成立后，邮储银行与中国扶贫基金会依托“邮爱公益基金”，在全国多地的高中成立了“邮爱自强班”，为高中生提供教育资金资助及成才支持。

4年来，在“邮爱公益”的浇灌之下，学生们的梦想不断生根发芽。据了解，2020年，“邮爱公益基金”资助的第一批“邮爱自强班”学生参加高考。在这1650名学生中，共有931人考上大学本科，上线率超过50%，超过450人考上了一本院校，数名学生考取北京大学、南开大学等国内知名院校。

除了资金资助，邮储银行倾心关注孩子们的成长、成才。邮储银行成立的“公益志愿者协会”，在全行招募了6万余名志愿者，每年组织开展形式多样的公益活动。4年时间里，通过“邮爱公益寻访”，近400名邮爱公益志愿者走访了24所学校，实地慰问走访困难学生和家庭，给他们送去了温暖和关爱。

在寻访过程中，志愿者们发现，“邮爱自强班”的学生们没有把家庭困难当成退缩的借口，而是对社会关爱心怀感恩，坚信知识改变命运，并努力用行动去遇见更好的自己。北京大学的喻同学曾经是第一批“邮爱自强班”学生，回首接受过的帮助，他十分感激地表示：“‘邮爱自强班’一方面对我们进行了经济上的资助，另一方面也让境遇相同的同学们聚在一起，彼此鼓励，共同努力前行。”

“邮爱公益平台”只是邮储银行履行社会责任、践行公益事业的一个缩影。近年来，邮储银行持续组织开展形式多样的社会公益活动，面向社会倡导公益文化，传递公益精神，培育公益氛围。邮储银行信用卡中心与国家卫生健康委直属机关团委、中国人口福利基金会联合成立“健康天使 ——卫生健康志愿者行动”基金，为持卡人提供积分捐赠献爱心的平台；在甘肃，邮储银行甘肃省分行组织开展无偿献血、慈善捐款、爱心助学、走访困难家庭等系列公益活动；在浙江，邮储银行浙江省嘉兴分行举办主题读书活动，以爱心募捐兑换图书的形式汇集爱心资金，向西藏那曲市比如县扎拉乡小学开展爱心援助，传递公益力量。

据悉，邮储银行将继续发挥自身优势，积极投身社会公益，以常态化、多元化、可持续的方式助推公益事业发展，努力回馈社会，共创美好生活。

(责编：王仁宏、吕骞)