3月19日，交通银行独家主承销的全国首批乡村振兴票据——北京顺鑫控股集团有限公司2021年度第二期超短期融资券（乡村振兴）成功发行。该笔债券是交行落实2021年中央一号文件精神、推进乡村振兴战略的重要实践，体现交行持续以实际行动服务“三农”、支持乡村产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果。

近日，中国银行间市场交易商协会推出乡村振兴票据，利用债务融资工具专项产品支持乡村振兴。交通银行紧跟国家战略要求，主动对接发行人聚焦“三农”主业、乡村振兴领域资金需求，设计个性化方案，搭建绿色通道快速响应，最终成功发行该笔债券。

本次乡村振兴票据的发行人为顺鑫控股集团，本笔债券募集资金部分用于发行人下属公司采购广西、云南等农村地区食用白糖，在提振糖类农作物种植销售、促进农产品贸易发展的同时，助力涉糖农户增收，打造糖类农产品全产业链。本次项目拟采购白糖2.5-3万吨，预计需要甘蔗11.9万吨-19.23万吨，惠及广西、云南等地甘蔗等糖类种植农户约8.32-13.45万人，充分践行关于“加快推进农业现代化，提升粮食和重要农产品供给保障能力”、“依托乡村特色优势资源，打造农业全产业链，让农民更多分享产业增值收益”的中央一号文件精神。

未来，交通银行将继续贯彻中央精神，持续推进金融创新，全面助力乡村振兴建设，为加快推进农业现代化、大力实施乡村建设行动提供有力的金融支撑，为巩固拓展脱贫攻坚成果保驾护航。

(责编：王仁宏、吕骞)