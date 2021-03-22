近日，百世集团旗下百世快递在杭州召开以“砥砺同行 质赢未来”为主题的全国网络工作会议，并在现场发布“暖风行动”加盟商扶持计划。

百世集团董事长、总裁兼CEO周韶宁表示，今年下沉市场红利尽显，应加速网络渗透，加大自动化投入，提高业务增速。为响应国家号召，百世快递需深入推进“两进一出”，助力国内国际双循环。他强调，要加强精细化管理，强健组织。同时，加速网络运营数字化，降本增效，并促进多业务板块协同，打造综合服务能力，从而优化品牌口碑。

为深化战略布局，百世集团副总裁，百世快递总经理王小青提出，快递进入存量博弈时代，是产品化、数字化、差异化能力的竞争。面对快递行业发展的全新形势，百世快递应不断优化内部网络环境，继续强化外部服务实力。他强调，网点是我们相互成就共同发展的伙伴，需共同努力、共同决策、利益分享。

为此，百世快递发布暖风行动，从政策、运营、资金、培训等多方面措施利好末端网点发展，强化服务正循环。

在现场，百世快递提出“三大机制、三重优化、三个建设”，致力于打造环境清明、结构健康、效率为王的可持续发展网络，具体措施包括：加强末端建设和口碑建设、建立主动时效与快件生命周期管理、优化全链条成本等。

王小青表示，“公开、公平、透明的网络环境与客户、网络、产品、流向结构的健康是提升规模、效率的基石。扎实基础，才能更好地聚焦于创新服务，优化用户体验。”

据悉，百世快递今年计划总投入18亿元升级自动化设备，通过三大信息化系统，降低管理难度，驱动现场，以此来建立数字化快递。预计2021年在全国总投入2亿元资金激励，尤其在核心省份、核心城市、核心区域，强化末端建设。

周韶宁指出，自动化，信息化，智能化是快递降本增效的抓手。2021年将是快递行业高质量发展的一年，末端数字化建设至关重要。

(责编：王仁宏、吕骞)