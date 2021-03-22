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绿色肥料增值万亩辣椒 助力农民增收与乡村振兴

人民网记者 杜燕飞
2021年03月22日17:02 | 来源：人民网
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阳春三月农事忙，全国多地迎来了春季耕种的黄金时节。一大早，海南省临高县南宝镇松梅村的万亩辣椒基地里一片繁忙的景象：村民们正忙着摘辣椒、运辣椒……

海南省临高县南宝镇松梅村的村民在辣椒地里摘辣椒。受访者供图

“最近海南气温偏低，对于辣椒生长不利，但我家用的增值肥料里添加了氨基酸和中微量元素，能更好地帮助辣椒生长，品相和产量反而变好了。再加上今年的辣椒收购价1斤提高到了5块钱左右，我这收入翻了好几倍呢！”松梅村的种植大户、村支部书记符若飞笑眯眯地指着自家辣椒地说道。

据中国海油旗下中海化学相关负责人介绍，2017年，中海化学研发出“富岛”聚氨锌尿素、“天野”锌腐酸尿素等增值肥料，实现了对肥料、作物与土壤的综合调控。在此基础上，2019年，中海化学进一步研发出增值肥料2.0系列，针对不同类型肥料配对不同分子结构的生物活性增效载体，大幅度地提高了肥料利用率。

符若飞正是该增值肥料的受益者。他给记者算了一笔帐：“去年每亩辣椒产量达到了8000斤左右，比之前没用‘富岛’肥料多产了2000多斤，而且‘富岛’肥料利用率高，肥效长，每亩地还少用化肥30斤，少投入了近100元，以每斤辣椒1块钱计算，一亩地就能增收2000多元！”

同时，中海化学还对土壤进行全面体检，检测出土壤养分，再根据测试结果和农作物生长特性，给出“一对一”的配方指导，“测土配方”引导农民科学、合理施肥。

农化服务技术人员正在测量松梅村辣椒基地的土壤PH值。受访者供图

“松梅村的土壤环境普遍呈偏酸性，我们指导农民科学施肥，把土壤环境调节到中性值左右，同时还在肥料中添加了锌元素，更有利于作物生长。”海油富岛（上海）化学有限公司华南分公司农化服务技术专员曲均峰告诉记者。

近年来，我国深入推进化肥农药减量增效，为农业绿色发展提供重要支撑。

海南省农科院土壤肥料研究室原所长谢良商表示，以往农户们往往凭经验施肥，科学施肥理念较低。肥料用的不少，但产量还是上不去。同时，农民为了追求高产量，会盲目增加化肥农药的使用量，造成土壤健康情况退化，土壤结构一旦变坏，病虫害也会相应增加。“现在随着种植基地和种植大户不断增多，他们更需要专业性的农化指导和精细化的服务。”谢良商说。

为此，中海化学建立农化服务队伍及外聘农化专家系统，多渠道、多层次、多形式地对农民进行培训和指导，还搭建网络直播平台，在线指导、答疑，根据种植户的不同需求提供全方位的服务。

农化服务技术人员正在为松梅村村民答疑解惑。受访者供图

同时，中海化学在松梅村建立起“示范村”，开展“党员示范田”活动，为村民免费提供种植、田间管理、科学施肥、病虫害防治技术培训等多项服务，助力农民增收。

松梅村的村民符建鸿，去年种了6亩辣椒和15亩南瓜，获得了大丰收，卖了个好价钱。

“之前我们都是哪家公司来村里宣传就买哪家的肥料，肥料混着用，也不懂施肥方法。从2018年我们开始用‘富岛’肥料，还有专家来给我们讲课，教我们如何施肥最好、如何防治病虫害。今年我家的辣椒收成比去年还要好，肯定可以卖个好价钱。”符建鸿高兴地说。

今年的《政府工作报告》指出，全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收。

“今年，中海化学将稳固化肥产业根基，开发绿色增值肥等新产品，用实际行动服务‘三农’，助力粮食增产、农民增收，推动乡村振兴战略落地生根。”中海化学相关负责人说。

(责编：王仁宏、高雷)

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