新华社北京3月22日电（记者王优玲）住房和城乡建设部副部长倪虹近日强调，要保持房地产调控定力，确保实现“三稳”目标，着力解决新市民住房突出问题。

倪虹近日带队赴四川省成都市和陕西省西安市调研督导房地产工作时强调，城市政府要根据人口流入情况，切实增加住宅用地供应，管控资金风险，建立“人、房、地、钱”联动机制，从源头上稳定预期。要针对房地产市场存在的突出问题，及时采取措施，精准、精细调控，严肃查处房地产中介、助贷机构的违法违规行为，坚决遏制投机炒房。

“城市政府要落实房地产调控主体责任，毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期，确保党中央、国务院决策部署落到实处。”倪虹说。

针对成都、西安正在建设国家中心城市，人口流入量大、年轻人多的情况，倪虹强调，要大力发展租赁住房，多渠道解决好他们的住房困难问题。要有效增加保障性租赁住房供给，规范发展长租房市场，落实土地、财税、金融支持政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利，尽最大努力帮助新市民、青年人等群体缓解住房困难。

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