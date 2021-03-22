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在线教育专业委员会成立 作业帮作为在线教育行业代表宣读倡议书

2021年03月22日19:40 | 来源：环球网
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【环球网科技综合报道】3月19日消息，中国网络社会组织联合会在线教育专业委员会（以下简称“在线教育专业委员会”）成立大会于近日在京召开。

据了解，随着互联网、人工智能等现代信息技术的蓬勃发展，在线教育迎来快速发展，为教育改革发展注入了新的活力。但与此同时，过度营销、盲目扩张、虚假宣传、解除合同退费难等问题也引发了社会关注。

为加强在线教育行业自律，促进在线教育行业健康发展，中网联在线教育专委会全体成员单位发布了《促进在线教育行业健康发展倡议书》，在线教育专委会副主任委员、作业帮执行总裁苏静作为行业代表宣读了《促进在线教育行业健康发展倡议书》。

《促进在线教育行业健康发展倡议书》指出，在线教育必需坚持“立德树人”的思想导向，必须诚信守法，维护消费者合法权益，以诚信理念、家国情怀取信于民；同时，还要进一步规范在线办学条件、教材教案、营销方式和教师资质，强化招聘、审查和培训人员管理。

倡议书还指出，在教育活动中，要遵循教育发展规律，传播正确价值观，加强教学内容审核，严把在线教育产品和服务质量关，促进青少年身心健康；严格遵守《网络安全法》，落实网络安全等级保护、网络安全预警通报和用户信息保护制度，保障用户数据安全和隐私。

此外，会议还部署了在线教育专业委员会2021年重点工作，并启动了2021年“E路护航·E路平安”青少年网络保护系列活动。

(责编：王仁宏、吕骞)

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