人民网北京3月22日电 （记者余璐）今年3月22日是第二十九届“世界水日”，今天由中国水科院与联合国教科文组织共同主办的《水知识读本》英文版发布活动以线上线下结合的方式举办。活动现场，中国水科院组织编译的《水知识读本》英文版正式发布。

《水知识读本》英文版新书揭幕仪式现场。人民网记者 余璐摄

《水知识读本》是我国探索青少年科普之道的结晶。青少年是人类社会的未来，面向青少年开展科学知识普及教育，不仅对提高全民科学素养至关重要，更能事半功倍为未来发展奠定可持续的根基。《水知识读本》系列丛书由中国水科院王浩院士领衔，多位青年水利专家与优秀中小学教师共同编写，历经六年精心雕琢而成。丛书聚焦一系列水相关议题，深入浅出、寓教于乐，至今依然是水科普领域理想的青少年课外读物。

记者在活动现场了解到，2020年初，经与联合国教科文组织东非代表处商议，中国水科院组织编译《水知识读本》英文版，并于2021年“世界水日”当天发布。《水知识读本》英文版将首先在非洲，尤其是东部非洲各国的中小学投入使用，帮助非洲广大发展中国家培养青少年的知水、爱水、节水、护水意识。

与会嘉宾纷纷表达了对《水知识读本》英文版面世的祝贺。水利部副部长田学斌在开幕致辞中表示，《水知识读本》将教育和文化有机结合，在中国获得了广大青少年的喜爱，对于培养青少年珍惜爱护水资源的意识和习惯发挥了积极作用。在“世界水日”当天发布《水知识读本》英文版，充分体现了中国政府与联合国教科文组织携手为全球水科普和水教育工作做出积极贡献的共同意愿，期待着在双方的共同努力下，《水知识读本》英文版能够走入非洲以及全球青少年心中，陪伴青年一代树立珍惜爱护水资源的意识。

水利部副部长田学斌致辞。人民网记者 余璐摄

会上，田学斌介绍了水利部将在第三十四届“中国水周”期间，以“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”为主题开展一系列节水、爱水、护水的科普和宣传活动。他表示，中国愿同国际社会一道，提高全民尤其是青年一代珍惜水、爱护水的意识和能力，为全球实现可持续发展涉水目标、打造人水和谐的美好明天而努力。

联合国教科文组织总部自然科学助理总干事莎米拉·奈尔-贝杜埃勒指出，青少年是实现可持续发展目标的关键人群，水知识普及应在学校教育阶段尽早开展。她认为，《水知识读本》英文版的故事、实验等生动有趣，带领学生们了解与水有关的科学知识，不仅很好地满足了非洲中小学课堂开展水科普教育的需求，更有助于促进学校教师、当地社区等共同参与，促进非洲水科普教育水平的提高。

联合国教科文组织总部自然科学助理总干事莎米拉·奈尔-贝杜埃勒致辞。人民网记者 余璐摄

中国水科院院长匡尚富表示，面向青少年开展水科普教育，是推动全社会智慧用水、实现水可持续发展的关键。中国水科院作为从事水利水电科学研究的国家级社会公益性科研机构，一直以来积极开展水科学普及教育，以自身独特的知识和资源优势履行社会责任，让科学技术的进步惠及公众、回馈社会，为实现联合国2030可持续发展目标尽一份力。

“水是实现非洲实现可持续发展进程中不可或缺的要素，开展水科学知识普及教育能够让节水护水意识根植于青少年心中，是应对当今水挑战的有效形式。期待在《水知识读本》英文版之外，未来能与中方开展更多水教育相关合作，让全球更多少年儿童从水知识教育中受益。”联合国教科文组织东非代表处主任安·特蕾莎·恩东-加塔说。

在新书揭幕仪式上，各方嘉宾共同为《水知识读本》英文版揭幕，标志着《水知识读本》英文版的正式问世，为下一步的联合推广拉开序幕。未来读本将在联合国教科文组织国际水文计划的支持下走进非洲、亚洲、中东欧等更多“一带一路”沿线国家的中小学课堂，为应对全球水短缺危机、实现联合国可持续发展涉水目标贡献中国力量。

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