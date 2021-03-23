本报记者 赵展慧 邱超奕

核心阅读

3月20日—22日，中国发展高层论坛2021年年会在北京召开。论坛上，与会海内外人士热议中国现代化新征程，围绕中国取得的一系列发展成就、构建新发展格局、实现“十四五”发展目标等热点话题展开讨论、凝聚共识，传递出对中国持续推动世界经济发展的期待和信心。

3月20日—22日，由国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的中国发展高层论坛2021年年会在北京召开，这届论坛的主题是“迈上现代化新征程的中国”。会上，海内外人士谈见闻、说体验，用亲身经历讲述中国发展的非凡历程和历史性成就。同时，大家话前景、叙未来，为中国在“十四五”时期开好局、起好步，构建新发展格局凝聚共识和信心。

期待、信心，是中国带给世界的关键词

在极不平凡的2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等复杂形势，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。与会嘉宾热议中国发展的“密码”——

疫情防控迅速有力。“受到疫情影响，欧美高端车市场大幅下滑，但中国在这方面还是实现了增长，我认为这得益于中国在疫情初期就采取了有力有效的防控措施。”戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯—奔驰股份公司董事会主席康林松说。

三大攻坚战成效显著。“中国在防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治这三大攻坚战中取得了重大进展，这些成绩值得称道。”世界银行运营常务副行长阿克塞尔·冯·托森伯格说。

改革开放持续深化。“中国现在已经是很多国家的第一大贸易伙伴，同时是世界最大的外资流入国，中国的改革特别引人瞩目。”花旗集团董事长约翰·杜根表示。

来之不易的发展成绩不是在“独善其身”的情况下取得，中国更是世界经济发展的贡献者。

强大的生产能力助力全球复工复产。“中国能够在很短时间内实现口罩产量大幅提高，并在2020年进行大量出口，这为中国之外的人民提供了很大帮助。”经合组织秘书长安赫尔·古里亚说。

“一带一路”倡议推动合作多赢局面。“这是一个伟大的倡议，造福沿线的亿万人民。要保持良好的市场环境、实现多赢的局面，加强全球合作必不可少。”蒂森克虏伯董事会主席、首席执行官玛蒂娜·默兹表示。

“十四五”时期已经开启，中国将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。与会嘉宾对迈上现代化新征程的中国充满信心，也对中国持续推动世界经济发展充满期待。

“中国已经成为世界第二大经济体，我们认为今年中国经济将迎来更高质量发展。”瑞银集团首席执行官拉尔夫·哈默斯判断，从长期看，未来中国占全球GDP的比重将继续上升。

西门子股份公司总裁、首席执行官博乐仁表示，中国设定了“十四五”新的发展目标，相信世界可以从这样一个不断发展开放和合作的中国受益。

中国已经铺开了“十四五”发展的新蓝图，与会嘉宾纷纷表示，中国将会继续成为全球复苏的“火车头”。

坚持扩大内需，构建新发展格局

进入新发展阶段，中国提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这成为与会嘉宾关注和讨论的焦点之一。如何构建新发展格局，实现“十四五”发展目标？

——以扩大内需为战略基点加快培育完整内需体系。

“中国有巨大的中等收入群体，而且已经拥有全球最大的电子商务生态系统，去年线上零售实现了两位数的增长。”约翰·杜根认为，大量的跨国公司来到中国正是被中国成熟的供应链和超大的内需市场所吸引。

——把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。

“中国生产型、投资型、出口型产业规模较大，但是消费型产业规模较小，从供给上制约了居民消费的扩大。因此需要在供给侧进一步扩大消费品及文化旅游等产业。”全国政协经济委员会副主任、中央财办原副主任杨伟民表示，目前中国的供给存在结构性矛盾，需要深入、持续地推进供给侧结构性改革。

——依靠创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。

创新是引领发展的第一动力。“进入新的发展阶段，中国非常正确地认定未来可持续增长的动力来自于技术和研发。”富达国际首席执行官黎诚恩表示。

哪些技术创新将引领和创造新需求？论坛上，绿色发展和数字化转型是嘉宾们讨论的重点。

“可持续发展成为全球共通的新话题，全世界对于绿色科技的需求将会带来新的增长机遇。”宝马集团董事长、论坛外方主席齐普策说。

作为创新主体的中国企业已经行动起来。宁夏宝丰集团有限公司董事长党彦宝表示，用科技创新加速新能源替代化石能源进程，是实现碳中和的重要路径，“我们将太阳能制氢技术引入工厂，打通了生产高端化工产品和新材料的工艺技术路线，目前已进入稳定生产阶段。”

“数字化会大幅提升消费者决策的效率和体验。”贝壳找房首席执行官彭永东表示，包括居住行业在内的更多与民生相关的行业领域，都在全面拥抱数字化和数字技术，提升服务供给质量。

坚持扩大开放，促进国内国际双循环

新发展格局决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环。这不仅是中国自身发展需要，也将更好造福各国人民。

扩大开放推动国内大循环。商务部副部长钱克明指出，随着国内居民生活水平提升，产业升级步伐加快，对于高端消费品、中间产品以及服务等的需求逐年增加，需要通过扩大开放增加进口来填补供需缺口。

扩大开放创造国际新机遇。“中国非常重视为企业创造一个公平竞争的环境，越来越多的行业对外资敞开怀抱，去年雀巢在中国投资总额达到12亿元人民币。”雀巢集团首席执行官马克·施奈德表示，中国签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）协议，也提出要积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），将继续成为推动全球化以及多边主义的引领者。

扩大开放增强全球发展信心。“我们正在发掘下游一体化的投资机遇，满足中国在重型交通运输、化工、润滑剂以及非金属材料等方面的需求”“通过人工智能技术提高授信效率，我们将与中国金融机构合作，帮助中小企业纾困”“我们的金属和矿产产品被用于生产制造电池、风机和节能的建筑建材，帮助推动中国实现绿色转型”……与会嘉宾的话语中处处显示了高水平对外开放环境下与中国合作的广阔前景。

中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。推进贸易和投资自由化便利化，推动进出口协同发展，进一步缩减外资准入负面清单，完善自由贸易试验区布局，稳步推进海南自由贸易港建设……“十四五”规划纲要对实行高水平对外开放作出了全面部署。“市场相通中共享更大发展机遇，产业相融中构筑更有韧性的供应链，创新相促中激发更强的增长活力，规则相联中贡献更多的开放智慧。”钱克明这样概括新发展格局下高水平对外开放的新变化。

钱克明表示，要降低准入门槛，做实开放平台，加快制度性开放，优化营商环境，深化开放合作，推动更大范围、更宽领域、更深层次对外开放。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 07 版）

(责编：牛镛、胡永秋)