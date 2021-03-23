本报记者 刘文波 肖家鑫

2020年中央经济工作会议提出，要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理。需求侧管理是个系统性工程，需要打通堵点，贯通生产、分配、流通、消费各环节，专攻其中某个环节的企业显然无法独自完成。

“产品会被场景替代，行业会被生态覆盖。”这是海尔集团董事局主席、首席执行官张瑞敏经常提及的一句话。单靠产品已经难以开创增长新空间，海尔开拓企业场景化生存、生态化迭代的新旅程，用场景催生新需求，再以新需求牵引更高质量供给，探索出实现供需两侧动态平衡、提升产业链上下游整体效能的新样本。

创新场景消费新模式

上海陆家嘴的马女士在海尔智家手机应用上购置了一套厨房“焕新”方案，从智慧厨电配套到橱柜设计、送装、调试，很快就完成了。海尔的三翼鸟场景品牌，为用户提供阳台、厨房、客厅、浴室、卧室等智慧家庭全场景解决方案，用户可以从2万余款组件、300多种场景方案以及数百种服务中，任意搭配，满足各种需求。

“最初只是为用户提供洗护方案，在阳台实现洗衣机、干衣机网器联动。”海尔阳台场景工作人员说，“在和用户互动的过程中，我们发现用户对阳台有收纳、健身、学习等不同的需求，便及时根据用户需求拓展到现在的13种阳台场景，可以提供定制化家装家居一体化解决方案。”2020年，三翼鸟智慧阳台场景方案销量达到36万套。

海尔智家2020年三季度财报显示，前三季度其场景方案销售68.7万套，同比增长24.5%，体现了场景消费的强劲拉动力。

创场景还要促需求

在疫情冲击下，烤鸭行业去年受到不小的影响。拥有35年京菜大厨经验的张伟利，与海尔数字化团队协作配合，将烤鸭菜谱数字化，冰箱和烤箱数据连接，实现养殖场、加工企业、厨房的“大串联”，协同完成“一键烤鸭”美食场景研发。用户只需要将烤鸭胚从冰箱中取出，直接放进海尔食联网烤箱中，一键即可坐等烤鸭出炉。

进入智慧烹饪场景的智慧烤箱、养鸭场、鸭胚厂等，不再局限于进行产业链条上的物理传递，而是在“用户想在家吃烤鸭”的需求催化下发生“化学反应”，开拓出了新型的消费场景。

分布在全国的3万多家线下门店、几千万台智能硬件都是接收用户需求的触点。拥抱物联网的海尔形成了以场景催生新需求，新需求牵引更高质量供给的动态平衡，并不断提升产业链上下游整体效能。目前，“一键烤鸭”这种模式，已复制到了服装、农业、房车等15个行业。

提升体验促进共赢

基于场景，海尔找到了构建供需两侧更高水平动态平衡的切入点。但如何确保各方愿意加入进来，成为长期的合作伙伴呢？

企业提供的场景解决方案，在与用户交互中不断产生新场景，创造新需求，并通过增值分享，让大家获得更高的收益，实现多方共赢。张伟利原来每月只能领取固定工资，现在每售出一只烤鸭，就会获得一笔增值分享，同时，食品资源方的利润也提高了10%。

企业的衣联网覆盖了服装、家纺等多个行业，实现了从一台洗衣机到洗衣服务，再到全流程智能洗护体验的迭代，与服装品牌、洗衣机品牌、洗护用品等国内外5300余家资源方共创共赢。

在这种产业生态中，各方以用户为中心，共同创造用户新体验，做大增值的“蛋糕”，并能够按照贡献分享“蛋糕”。正是看到这一点，目前加入海尔智家生态的共创方已超过9000家。

海尔的探索创新，正在拉动更多行业转型升级，共同为用户提供不断迭代的场景、更加美好的生活。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 07 版）

(责编：牛镛、胡永秋)