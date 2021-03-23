人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

实现“双碳”目标 绿色技术在行动

李 禾
2021年03月23日07:51 | 来源：科技日报
小字号
原标题：实现“双碳”目标 绿色技术在行动

　　力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是党中央作出的重大战略决策，实现“双碳”目标的技术创新也成为当前讨论的热点。生态环境部部长黄润秋近日指出，中央财经委员会第九次会议强调，推动绿色低碳技术实现重大突破，抓紧部署低碳前沿技术研究等，凸显了科技创新对实现碳达峰、碳中和的重要支撑作用，为相关领域基础研究、技术研发、工程应用提供了方向指引和重要遵循。

　　当前，我国绿色低碳技术发展情况如何？有哪些“卡脖子”问题？该如何解决？

　　最具潜力的前沿减排技术

　　碳捕集利用与封存（CCUS）技术，被认为是最具潜力的前沿减排技术之一。联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第五次评估报告指出：如果没有CCUS，绝大多数气候模式都不能实现减排目标。更为关键的是，没有CCUS技术，减排成本将会成倍增加，估计增幅平均高达138%。

　　钢铁行业碳排放量约占我国碳排放总量的15%。中科院上海高等研究院副院长魏伟说，工业部门碳锁定效应明显，减排难度大。世界钢铁行业引入了副产物利用和循环、精准控制等创新技术，但还剩余15%—20%的减排空间，这就需要嵌入CCUS技术，通过吸附法碳捕集、炉顶煤气循环等，把二氧化碳合成为甲醇、乙醇等产品。

　　科技部社会发展科技司和中国21世纪议程管理中心共同组织编写的《中国碳捕集利用与封存技术发展路线图（2019版）》，提出了2050年目标，即CCUS技术实现广泛部署，多个CCUS产业集群建成，实现二氧化碳利用封存量超过9.7亿吨/年，产值超过5700亿元/年。

　　CCUS技术发展既面临挑战，也蕴含巨大潜力和机会。在“首期碳中和与CCUS前沿沙龙”上，中国环境科学学会CCUS专委会秘书长张九天指出，我国CCUS技术的研发与应用已有了很好的积累和基础，但从技术链条看，发展应用水平不一致，二氧化碳强化采油等多项技术等已达到商业化运行水平，其他技术还需持续加大研发力度和以商业化为目标的工程建设，进一步降低成本和能耗。

　　“碳中和目标的提出，明确CCUS是不可或缺的技术选择，相信会有进一步的激励政策、产业部署及管理体系的完善来支持CCUS发展。”张九天说。

　　碳中和技术创新已成国际竞争热点

　　欧盟、美国已提前部署了碳中和实施路径和技术研发。2019年12月，欧盟在《欧洲绿色新政》中提出了7个重点领域的关键政策、核心技术及相应详细计划，其中包括零碳炼铁技术等。中国工程院院士、清华大学教授贺克斌说，碳中和技术创新已成为国际竞争的热点。

　　除了CCUS外，我国还在布局和发展其他二氧化碳利用技术。比如等离激元人工光合技术，是通过纳米催化剂的等离激元效应，利用阳光或废热，将工业废气中的二氧化碳、非饮用水合成为烃类轻质油、烯烃、天然气等，不会排放硫、重金属等污染物，无需额外耗电，综合碳足迹为零。“目前我们团队率先进行了等离激元碳中和技术的工业化，在黑龙江省七台河市建成中试基地，利用大唐电厂的废气余热开始了试运行。”北京光合新能科技有限公司首席科学家王琮博士说。

　　制定科技发展路线图，探索研发模式

　　实现碳达峰、碳中和，绿色低碳技术该如何发展？张九天建议，制定CCUS发展战略和路线图，有侧重分阶段并结合区域特点、潜力支持该技术的发展。比如对二氧化碳驱油、制备高价值化学品、能与工业过程紧密结合、有一定经济效益的二氧化碳矿化利用等技术，推动规模示范和商业化应用。探索新型研发模式，建设若干国家重大基础设施研究及集成示范平台，实现成本能耗降低的协同效益。探索设立CCUS专项扶持资金等，通过激励措施促进技术和产业发展。

　　中国科学院科技战略咨询研究院副院长王毅认为，需要对绿色低碳技术未来发展战略做研究，并以此指导对现有技术的遴选；还需政府、市场等一起发力，鼓励创新性或颠覆性技术的研发。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
五部委剑指“校园贷” 专家：堵“偏门”开“正门” 有效引导校园金融服务
　　“医美贷”“套路贷”“培训贷”……近年来，在校大学生（以下简称“大学生”）互联网消费贷款乱象屡禁不止，部分大学生陷入高额贷款陷阱，产生了不良的社会影响。 为进一步规范大学生互联网消费贷款业务，加强在校大学生教育引导工作，近日银保监会办公厅、中央网信办秘书局、教育部办公厅、公安部办公厅、人民银行办公厅联合印发了《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》。…
内蒙古粮食高质量发展指数发布 初步形成数字化评价体系
　　人民网北京3月23日电 （李栋 实习生陈诗仪）22日，中国·内蒙古粮食高质量发展指数报告在京发布。指数以2015年至2019年为观察期，通过“指数化”语言反映高质量发展情况，标志着内蒙古粮食高质量发展数字化评价体系初步形成。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部