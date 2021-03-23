陈城

原标题：扫码点单侵权维权为何成了老大难

扫码点单，是近些年来很常见的餐饮点单方式。作为传统纸质菜单点单的补充，扫码点单的出现大大方便了消费者，但同样也成为餐饮消费权益纠纷的一个难点。近日，有媒体再次报道类似事件，称扫码点单强制关注公众号属侵权。

扫码点单的侵权行为主要有两种。消费者权益保护法规定，消费者有权“自主选择商品品种或者服务方式”，这意味着倘若经营者强制要求消费者扫码点单，就是侵权。同样根据消保法的规定，经营者应当遵循合法、正当、必要的原则，并在明示收集、使用信息的目的、方式和范围后，经消费者同意，方可收集消费者信息。现实中，大部分经营者都要求在强制关注公众号的基础上扫码点单并要求授权手机号注册等，这显然也是侵权。今年3月15日，深圳市消委会调查显示，有97.02%的经营者采用了扫码消费方式，其中95.64%的经营者在扫码后仍需关注或授权才可进行消费。

扫码点单中的经营者侵权行为是很容易清晰判定的，那为何在餐饮消费权益纠纷中，这又成为一个老大难问题？原因就在于这是一个“小事”，很多消费者受制于时间成本等因素，没有精力或不愿意花费精力维权。近几年互联网生活中要求授权个人信息的场景越来越多，不授权就无法使用的现状让消费者被迫同意，对类似行为趋于麻木，这也在一定程度上促使经营者在扫码点单服务上，对消费者选择权的尊重越发降低。此外，新冠肺炎疫情暴发以来，无接触式服务大面积推广，间接让经营者以为自己强制要求扫码点单的行为有了科学支持。

应该看到，扫码点单所造成的侵权行为及消费者困境，实质上同过往常见的如收取开瓶费、不得自带酒水、不提供免费干净餐具等行为性质相同。消费者因维权难而放弃维权，不代表经营者就可以“名正言顺”侵权，对于这样明显侵权违法的行为，有责部门必须有所作为。这几年在媒体大量曝光关注下，经营者过往常见的那些侵权行为在一定程度上有所收敛，就说明了市场监管的必要性。

当然，除了市场监管这一被动方式，让经营者能够主动尊重消费者也应当成为解决这一问题的办法之一。互联网的飞速发展使得生活场景、消费方式产生了日新月异的变化，但相关法律法规及所对应的权利救济途径，显然还远跟不上时代的脚步，这一问题值得重视。事实上，近些年社会上并不缺乏要求制度规章等尽快适应互联网的呼声，而当下电子政务服务业已成熟，足不出户就可以实现多种政务服务。因此，治理扫码点单侵权可以基于现有成熟的电子政务服务，拓展消费者低成本维权渠道，让日常消费侵权行为拥有诉求出口，也让经营者能够真正意识到该如何守法尊重消费者。

（作者：陈城）

(责编：赵超、吕骞)