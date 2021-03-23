刘诗平

原标题：我国节水潜力还有较大空间

3月22日是第二十九届“世界水日”。记者从水利部了解到，我国水资源利用率近年来持续提高，用水效率总体达到世界平均水平。与此同时，节水潜力还有较大空间，经测算分析，2025年全国总节水潜力为298亿立方米。

据水利部全国节约用水办公室统计，全国用水效率近年来明显提升。2019年全国万元GDP用水量和万元工业增加值用水量分别为60.8立方米和38.4立方米，与2015年相比分别下降24%和28%，农田灌溉水有效利用系数则从2015年的0.536升至0.559。

“我国三项主要节水指标均提前实现了国家节水行动2020年目标。经过比较分析，我国用水效率总体水平与世界平均水平大致相当。”水利部全国节约用水办公室主任许文海说。

与此同时，近年来我国用水总量基本平稳，2019年全国用水总量为6021亿立方米。2018年较2002年我国GDP年增长3倍，粮食增产36%，用水总量只增加9%。

此外，全国用水结构也在逐渐调整。2019年全国用水总量与上一年相比，工业、农业用水量分别减少44亿立方米和10.8亿立方米，占比分别降低0.8%和0.2%；生活用水量和人工生态环境补水分别增加11.8亿立方米和48.7亿立方米，占比分别提高0.2%和0.8%。

“我国节水成效虽然比较显著，但与我国水安全形势需求、生态文明建设和经济社会高质量发展要求相比，节水不充分、不均衡、不可持续等问题仍然较为突出。”许文海说，我国节水潜力还有较大空间。经测算分析，2025年全国总节水潜力为298亿立方米，2035年为614亿立方米。

对于下一步如何推进水资源集约安全利用，水利部部长李国英指出，坚持节水优先方针，深入实施国家节水行动；建立刚性约束制度，严控水资源开发利用上限；加快国家水网建设，优化水资源配置战略格局；强化河湖保护治理，提升水资源涵养修复能力；坚持科技引领和数字赋能，提高水资源智慧管理水平。

(责编：赵超、吕骞)