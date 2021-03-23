李慧

原标题：今年春耕有哪些特点

一年之计在于春。农谚讲，过了惊蛰节，锄头不停歇。犁田、除草、整地、播种……一幅幅春耕春种图展现在田间地头。

在我国，春播粮食面积占全年粮食面积的一半，事关两季收成。全力以赴抓好春季农业生产，对于保持经济社会大局稳定具有重要意义。

今年的春耕生产有哪些特点？如何确保农业技术指导落实落地？春耕生产农资是否供得上？记者进行了一线采访。

智慧春耕让生产更高效

春分时节，雨润大地，万物争春。俯瞰广袤的田野，穿梭的农机在田野里奔忙。

江西省定南县历市镇长桥村田地一角，两台旋耕机马达轰鸣，在农田里高效作业，不到一上午就完成了86亩水田的打田作业。

与传统人工打田方式相比，一台旋耕机每天可完成40~50亩，全村800余亩农田不到一周就能完成打田作业。“为提高生产效率，我们村农业合作社去年先后采购了旋耕机、大型雷沃收割机和喷洒式无人机。”长桥村村主任张春良介绍说，机械化作业，大大减少了生产时间和人工成本，让亩产提高了200斤左右。

长桥村水稻种植大户余鸿胜介绍，从机械化耕地整地、工厂化育秧、智能插秧到无人机喷药施肥除草、智能收割烘干，如今水稻实现了智慧生产“一条龙”。

近年来，随着高新科技成果向农业领域快速渗透，被称为“铁牛”的地面农业机械、农用无人机等“飞牛”装备下田入地，让春耕充满生机和活力，生产效率大幅提高。

“以前要靠人把秧苗一根一根插在泥土里，费时费力。现在有了先进设备，轻轻松松就能完成插秧工作，还能科学安排密度，非常方便。”广东省江门市新会区崖门镇南合村李苏红表示，插秧机不仅能播种，还能施肥，“把肥料倒入合适的位置，就能像播种一样轻松施肥。”

在安徽省凤阳县小岗村，绿油油的麦田一望无际，一台台新型植保机来回穿梭。种粮大户周地帅用新型植保机给小麦施了肥，不住地夸赞它的高效。“以前人工施肥，一人一天只能施20亩左右，用这台机器，两个人一天能施300亩以上，而且设定好用量参数，可以实现精准施肥，节省成本。”周地帅说。

深入田间地头“把脉问诊”

眼下正值小麦抽穗和防治病虫害关键时期。连日来，浙江湖州南浔区南浔镇迎春村省级粮食生产功能区内，农技专家及党员志愿者深入田间查看苗情、病虫草害情况，面对面、手把手教会新型农业经营主体和种植户小麦田间管理技术，及时研判病虫害发生趋势，解决农民在小麦管理中遇到的技术难题。

农技专家及党员志愿者深入田间地头“把脉问诊”，确保新技术落地，为夏粮丰收筑牢根基。

南浔镇农业农村办副主任周建荣介绍：“我们镇今年种植了7000多亩小麦。为了确保稳产高产，我们及时开展培训，同时农机技术人员还深入农机合作社和农机大户，指导农机手在开展作业前对投入春耕生产的拖拉机、播种机、植保无人机、深松机等进行全面检修，抢农时、保春耕。”

在四川省泸州市江阳区黄舣镇王河村种植大户周彬的育苗大棚里，黄舣镇农业综合服务中心农艺师银方杰正在现场指导种植技术：“苗子有点缺水卷叶，但问题不大，过两天可以移栽，要注意加强肥水管理，浇足定根水。”

近几年，周彬租地170余亩，栽种糯玉米、辣椒、黄瓜等时令蔬菜，收益颇丰。“我们村蔬菜产业发展到现在的规模，离不开镇政府和供销社的大力扶持，我们动嘴他们跑腿，农药、化肥、种子、技术都给送到田间地头，还帮我们打通销售渠道。”周彬说。

忙完了大棚育苗指导，银方杰又马不停蹄地赶到同村的淦吉燕家庭农场。这里的100余亩耙耙柑花果同株，长势旺盛。“摘，怎么保鲜？不摘，对新果有没有影响？”管理员刘思会拿不定主意。“可以逐步采果销售，施足底肥、加强病虫害防治，不会影响来年新果品质。”银方杰的到来让刘思会着实松了口气。

“手把手”的技术指导，让高质量春耕生产有了希望和底气。

确保春耕农资量足质优

“高毒农药、禁限农药，禁止销售。”“过期农资产品要定期清理，积极与进货方联系，统一回收处理……”近日，在重庆市江津区李市镇三角坝，李市镇市场监管所联合农服中心组成的巡查队，正在对辖区农资经营门店开展巡查，确保广大农民用上“放心种”“放心肥”“放心药”，为春耕安全生产保驾护航。

农资是农业生产的基础，直接关系到粮食安全和农产品质量安全，也关系着农村生态环境和农民切身利益。

“今年农资供应总体上是有保障的，但个别品种可能存在供应偏紧、价格波动的情况。”农业农村部部长唐仁健日前在全国农资打假专项治理行动视频会议上指出，对这些问题要高度重视，加强市场监测和供需形势调度，搞好紧缺品种调剂调运，及时发现和解决区域性紧缺、价格波动等问题。各地要加大重点农资品种生产保供力度，推动解决生产用电、用气和原材料供应等问题。继续开展放心农资下乡进村活动，畅通农资物流运输和末端配送渠道，确保农资供得上。

为确保农资量足质优，湖南省农业农村厅开通“绿色通道”，对涉及春季农业生产事项优先受理、加急办理。供销系统加强调度协调，做好农资储备和调剂调运。

辽宁省农业农村厅优化农业行政审批管理服务，67个政务服务事项全部进驻大厅，实行“一站式”管理，实现“一网通办”。

从农资供应、田间管理，到创新指导、农机支撑，各地积极行动，一系列有针对性的政策措施，正在为春耕生产提供更多保障。

（本报记者 李慧）

(责编：赵超、吕骞)