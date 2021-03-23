郭元鹏

原标题：“睡眠神器”换不来好梦一场

高端寝具、“睡眠神器”……越来越多的年轻人愿意在“睡个好觉”上花钱。3月21日是世界睡眠日，据中国睡眠研究会日前发布的《2021运动与睡眠白皮书》，目前中国有超3亿人存在睡眠障碍。56%的互联网用户表示自己有睡眠问题，工作压力成影响睡眠质量的首要因素。

随着社会发展节奏日益加快，工作繁忙、压力增大，致使不少人的睡眠质量显著下降。“一场好梦”成了奢望，一到深夜，很多人辗转反侧难以入眠。不少商家因此看到商机，各种“睡眠神器”横空出世。如今，在商场里，9000元的高端床垫能够卖到脱销；褪黑素、助眠精油、助眠蒸汽眼罩、家用睡眠仪、睡眠手环等一系列保健品、数码产品，都成为近年来走俏的助眠商品。

然而，“睡眠神器”未必能换来“好梦一场”。由于“睡眠产品”属于新生品类，缺少行业标准，事实上不少都是概念炒作。因此，依赖保健品甚至药品，并非助眠首选。要想拥有良好睡眠，首先应尝试改变睡眠习惯，判断睡眠问题出在何处，及时调整自己的心理状态。

对于受睡眠障碍困扰的人们而言，需辩证看待工作与身体健康的关系，尽可能多适当休息、少过度加班。同时应养成良好习惯，告别抱着手机入眠的坏习惯。对于监管部门而言，应从严审批“睡眠产品”，不能让存在资质问题的“睡眠神器”大行其道，惊扰市民的“好梦”。对于劳动监察部门而言，应关注睡眠障碍背后的深层次问题，如治理无序加班乱象，把科学的作息时间还给劳动者。

“香甜入梦”不能指望“睡眠神器”，“好梦一场”最终需要科学地提高睡眠质量，应养成良好的生活习惯，培养健康的生活方式。

(责编：赵超、吕骞)