邱晨辉

原标题：我国计算力指数已处全球第一梯队

“未来人工智能领域的国际竞争必将进一步加剧，而这背后说到底是数据、算法、算力的竞争。”这是北京理工大学计算机网络攻防对抗研究所所长闫怀志3月初的一个判断。

如今，这个判断有了最新佐证：国际数据公司发布的《全球人工智能市场半年度追踪报告》（以下称报告）显示，2020上半年全球人工智能服务器市场规模达到55.9亿美元，占人工智能基础设施市场的84.2%以上，这其中，中国厂商浪潮以16.4%的市场占有率成为全球人工智能服务器的龙头玩家。

不少计算领域的专家认为，数字时代，计算力已成为一种核心生产力，而人工智能计算能力和科学计算能力反映一个国家最前沿的计算能力。

中国工程院院士王恩东表示，计算是在不断发展的，从最初的数值计算逐渐演变为科学计算、关键计算和智慧计算。当前人工智能计算需求正呈指数级增长，未来将占据80%以上的计算需求，承载这种需求的就是人工智能算力中心，即智算中心。

随着我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要正式发布，迎接数字时代、加快数字化成为发展趋势，而计算力作为数字时代基础能力支撑的战略价值日渐凸显。

报告称，目前我国人工智能服务器已经成为全球人工智能产业发展的中坚力量。其中，人工智能服务器市场规模占整体人工智能基础设施市场的87%以上，并持续保持高速增长。报告预测，中国人工智能服务器市场未来将占全球人工智能服务器市场的三分之一左右。

闫怀志认为，“十四五”期间，我国将重点发展数字经济，实现各行业数字化转型。国内人工智能行业应借此东风，加大人工智能基础设施和传统基础设施智能化升级建设力度。

随着数字时代的到来，算力对GDP增长的拉动效应也将更加凸显：《2020全球计算力指数评估报告》显示，计算力指数平均每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。当一个国家的计算力指数达到40分以上时，指数每提升1点，对于GDP增长的拉动将提高到1.5倍；当计算力指数达到60分以上时，对GDP的拉动将进一步提升至2.9倍。

报告称，经过多年的持续发展，加速积累的技术能力与海量的数据资源、巨大的应用需求、开放的市场环境有机结合，形成了我国人工智能发展的独特优势。目前，我国计算力指数评估分数达到66分，处于全球第一梯队。

“要实现人工智能发展的预期目标，需构建人工智能高性能计算算力基础，打造自主可控、安全可靠的人工智能产业软硬件协同能力，推动人工智能开源开放和公共服务平台建设。”闫怀志说。

他还专门强调，人工智能产业的发展离不开人才的储备，虽然我国人工智能人才基数大，但领军和高层次人才较少，“火车头”带动效益难以显现。数字时代蓬勃发展呼唤更强的中国算力。

中青报·中青网记者 邱晨辉 来源：中国青年报

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