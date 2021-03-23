有之炘、赵逸赫

原标题：数字人民币咋花？

在今年全国两会期间，“数字人民币”成为热词之一。从去年开始，国内多个城市陆续试点数字人民币。现阶段，数字人民币的使用主要以邀请制为主。随着数字人民币试点测试工作稳步推进，数字人民币正逐渐掀开神秘面纱。

记者实地探访发现，最近在上海地铁站内的部分“黑拾”自助贩卖机开始支持数字人民币支付方式。在这些设备上，点击商品就会出现数字人民币支付选项，扫描二维码即可完成购买。

不仅在线下场景，数字人民币在不少线上渠道也可以使用。目前，数字人民币App支持滴滴出行、美团骑车、京东等多个子钱包的应用。

用数字人民币支付，与用微信、支付宝支付有何不同？上海交通大学上海高级金融学院实践教授胡捷表示，数字货币是法定货币，微信和支付宝是第三方支付工具，两者不在一个维度上。

数字人民币有哪些优势？安邦智库研究员魏宏旭表示，数字人民币具有降低交易成本、提高征信效率、强化支付便利的功效。在广泛应用后，数字人民币有望为我国的货币政策创造出更具穿透力的直达性工具。

人民币现金电子化了，以后还会有纸币流通吗？胡捷认为，央行数字货币会替代一部分现金，但不会完全替代纸币，尤其是老年人群体对于纸币还有需求，并且纸币具有匿名性等特点。因此，在可预见的未来，数字货币、人民币纸币和硬币将长期并存。

新华社上海3月22日电

(责编：赵超、吕骞)