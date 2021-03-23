不能让“奇葩贷”招摇过市
2021年03月23日08:08 | 来源：新华社
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原标题：不能让“奇葩贷”招摇过市
近日，一家银行推出的“彩礼贷”广告冲上热搜，相关推介语让人大跌眼镜：“彩礼开销不用愁，贷出稳稳的幸福”。无独有偶，近日一家墓园联合当地银行推出“墓地贷”，称可以“按揭购买墓地”。
记者梳理发现，类似信贷产品并非首次“粉墨登场”。此前，一些金融机构就曾推出过“婚庆贷”“结婚贷”等产品。一些知名公司曾推出的“土味”“奇葩”的广告，渲染借贷前的穷困潦倒和借贷后的“精致生活”，更有甚者把“给孩子过个体面生日”也作为借贷推介。
形形色色的信贷产品富有“感染力”的魔性广告宣传语背后，不仅埋藏着将消费与体面、精致挂钩的消费主义陷阱，还渲染了“不消费、不借贷，就不能……”等焦虑心态。
“彩礼贷”“丧葬贷”等相关产品，虽名为借贷，但其物化婚丧嫁娶等“人生大事”，以刺激公众痛点为宣传方式，将大众的情感价值许以价格标签，制造焦虑情绪并以此牟利，不仅有诱导过度消费之嫌，也挑战了社会底线。
消费应是满足人们对美好生活的向往，给人们的生活提供更多优质选择，而不该成为部分信贷机构选择性忽视社会责任、消费社会痛点以牟利的工具。奉劝相关金融机构负起社会责任，不要成为社会不良风气的“扩大器”，挣钱要“取之有道”，而不是靠制造贩卖社会焦虑。
相关管理部门也应加强监管，“该出手时就出手”，及时叫停各种不顾底线、损害社会公共利益、违背公序良俗的“奇葩贷”。
（贾雨田、侯大明）
(责编：赵超、吕骞)
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