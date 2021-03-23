刘慧、潘清

原标题：“十四五”时期，提高直接融资比重是重点

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，完善资本市场基础制度，健全多层次资本市场体系，大力发展机构投资者，提高直接融资特别是股权融资比重。

这意味着，作为股权融资的“主战场”，资本市场要进一步深入改革，在提高直接融资比重上承担重任。

数据显示，截至2020年9月末，直接融资存量达到79.8万亿元，约占社会融资规模存量的29%。其中，“十三五”时期，新增直接融资38.9万亿元，占同期社会融资规模增量的32%。

要看到，目前整个金融体系中直接融资特别是股权融资的占比仍然偏低。未来，中国经济高质量发展需要充分发挥直接融资特别是股权融资风险共担、利益共享机制的独特作用，加快创新资本形成，促进科技、资本和产业的紧密融合。

业内人士认为，一方面中国经济潜能将进一步释放，对资本要素的需求将进一步扩大；另一方面，我国人均GDP已跨越1万美元关口，中等收入群体超过4亿人，居民扩大权益投资的需求快速上升，为资本市场发挥财富管理功能、提高直接融资比重创造了重要条件。

由此可见，如何进一步加强资本市场建设、建立更好的投融资循环将成为“十四五”时期提高直接融资特别是股权融资比重的重点。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，提高直接融资比重是一项系统工程，必须从经济金融全局的高度来思考和谋划。直接融资和间接融资领域的改革需要协调推进、同向发力，法律环境和执法机制也需要进一步健全。

实际上，近年来以注册制改革为“牛鼻子”，资本市场正在进行一系列基础制度改革，为提高直接融资特别是股权融资比重不断探索。2019年以来，注册制相继在科创板、创业板试点，未来还会推向全市场。

证监会主席易会满近日回应注册制改革的热点问题，透露出这项重大改革的诸多信号，备受市场关注。

易会满表示，将坚定注册制改革方向不动摇，继续坚持稳中求进，坚持系统观念，扎实做好科创板、创业板注册制试点评估，完善注册制全流程全链条的监管监督机制。重点是把握好实行注册制与提高上市公司质量、压实中介机构责任、保持市场平稳运行、明确交易所审核职能定位、加快证监会发行监管转型、强化廉洁风险防范等6个方面的关系，为全市场注册制改革积极创造条件。

提高直接融资比重需要怎样的资本市场？在同方证券研究院院长周荣华看来，打造更具活力的多层次资本市场是关键。功能互补、联系紧密的多层次资本市场可满足企业的多样化融资需求，也有助于提升金融服务的普惠性。

光大证券金融产品总部首席投资顾问滕印表示，退市制度等一系列基础制度的完善将推动上市公司提高质量，引领更多企业利用直接融资实现高质量发展。

私募股权基金也是直接融资的重要力量。截至2020年9月末，登记备案的股权和创投基金管理人近1.5万家，累计投资超过10万亿元。

监管部门曾多次表示，要进一步加大支持力度，积极拓宽资金来源，畅通募、投、管、退等各环节，鼓励私募股权基金投小、投早、投科技，引导其不断提升专业化运作水平和合规经营意识。

良好的投融资循环离不开长期、理性的投资资金。长期资金占比是影响资本市场稳定的重要因素，也是决定直接融资比重高低的关键变量之一。

易会满说：“这两年公募基金、阳光私募、券商资管发展比较迅速，投资者购买基金的比例在快速提升，这是很好的趋势性变化。”

(责编：赵超、吕骞)