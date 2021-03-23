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“最严”新规下，首批“1元退市股”离场

潘清
2021年03月23日08:09 | 来源：新华社
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原标题：“最严”新规下，首批“1元退市股”离场

　　因触及“连续20个交易日收盘价格均低于人民币1元”的交易类退市指标，*ST宜生、*ST成城22日被上海证券交易所摘牌，成为“最严”退市新规下首批离场的“1元退市股”。

　　根据宜华生活科技股份有限公司（股票简称“*ST宜生”）、吉林成城集团股份有限公司（股票简称“*ST成城”）此前发布的公告，两公司均于3月15日收到上交所关于其股票终止上市的自律监管决定书。

　　上交所在自律监管决定书中称，由于两公司股票在上交所交易系统连续20个交易日的每日收盘价均低于人民币1元，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》相关规定，决定终止其股票上市，且不进入退市整理期交易。上交所在决定书公告之日后的5个交易日内，对两公司股票予以摘牌。

　　近年来，伴随A股退市制度不断完善，体现“市场化选择”的交易类退市渐成主流。统计显示，2020年A股市场共有16只股票退市，其中多数触及“面值退市”交易类指标。

　　2020年末，沪深证券交易所同步发布修订后的股票上市规则，对原有交易类、财务类、规范类、重大违法类等强制退市指标进行了完善，包括将原“面值退市”交易类指标修改为“1元退市”，并取消了交易类退市情形的退市整理期设置。

　　按照退市新规，触及交易类指标退市后，公司应当立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统（新三板）等证券交易场所进行股份转让的相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

　　*ST宜生、*ST成城均在公告中表示，将尽快聘请代办机构，办理新三板股份登记结算等相关事宜。

　　万得统计显示，2021年以来已有6家公司股票相继被摘牌。其中*ST航通因触及财务类指标退市，营口港因吸收合并退市，*ST宜生、*ST成城、退市刚泰、退市金钰均因触及交易类指标退市。

(责编：赵超、吕骞)

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