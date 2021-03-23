孙杰

原标题：去年我国家电零售额8333亿元

3月22日，中国电子信息产业发展研究院发布的《2020年中国家电市场报告》（简称《报告》）显示，2020年我国家电市场零售额规模达到8333亿元，电商渠道对家电零售的贡献率首次超过50%，网络零售对家电消费的促进作用进一步提升。报告预测，2021年家电市场将止跌上扬，在各种利好因素下，市场规模有望恢复到2019年水平。

受疫情影响，2020年我国家电市场先抑后扬。第一季度以35.8%的降幅大规模收缩，随后逐渐好转，到第四季度，线上线下市场全面恢复，零售额规模创下年度最高，达到2941亿元。2020年，家电市场全年零售额规模为8333亿元，同比下降6.5%。其中，彩电市场零售规模为1288亿元，空调1616亿元，冰箱972亿元，洗衣机736亿元，厨房电器1584亿元，生活电器2137亿元，除生活电器外，其他品类较上年有不同程度下滑。

疫情期间，网络零售对家电消费起到了非常重要的作用。2020年，线上家电产品零售额为4199亿元，同比增长14.48%，比上年提高3个百分点；线下渠道家电产品零售额为4134亿元，同比下降21.13%。网络零售占整体家电市场零售额规模的比重由2019年的41.17%提升至50.4%，这是网络零售额年度渗透率首次超过50%，与线下家电零售渠道平分秋色。

报告还显示，2020年传统家电产品销售出现下滑，但生活类小家电产品，如洗碗机、手持吸尘器、美发美容仪、破壁机、空气炸锅、按摩椅、清洁机等，却出现了不同程度的热销，活跃了本来沉闷的家电市场。

(责编：赵超、吕骞)