陶凤 王晨婷

原标题：新服务上线 网约车是否合规一键可查

网约车是否合规？司机有无网约车驾驶员证？这些信息都能查到了。3月22日，网约车合规信息查询服务正式在交通运输部官方微信公众号上线。乘客可在交通运输部官方公众号输入车牌号，即可查询。

北京商报记者查询发现，若查询车辆已取得网约车运输证，将显示“已取得网约车运输证”，并显示最近驾驶该车辆的驾驶员。反之，则显示“未取得网约车运输证”。

根据网约车管理有关规定，合规网约车驾驶员是指通过背景核查、考核合格、符合城市人民政府规定条件且获得《网络预约出租汽车驾驶员证》的驾驶员；合规网约车车辆是指已安装应急报警等装置、技术性能符合运营安全相关标准、登记为预约出租汽车客运且获得《网络预约出租汽车运输证》的车辆。

交通运输部提醒，合规的网约车驾驶员和车辆意味着安全更有保障、服务更有质量。为保障乘车安全和服务体验，请广大乘客选乘合规的网约车。

同一天，交通运输部官网也公布了2月网约车行业运行情况。据全国网约车监管信息交互平台统计，截至2021年2月28日，全国共有222家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证329.1万本、车辆运输证122.9万本。各网约车平台公司2月份共新注册合规驾驶员5.8万人，新注册合规车辆2.2万辆。

2021年2月，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息5.6亿单。其中，当月订单量超过100万单的网约车平台公司中，按双合规完成订单率从高到低的分别是享道出行、T3出行、曹操出行、首汽约车、如祺出行、滴滴出行、美团打车、万顺叫车、花小猪出行。

在1月公布的累计180天未传输数据的66家网约车平台公司中，黄金出行、交通约车、蓝道出行等3家网约车平台公司已于2月开始传输数据。新增4家已累计180天未传输数据的网约车平台公司，包括：上海申茂旅游发展有限公司（伴个桔子）、海南北汽银建易乐智慧出行科技有限公司（车咖网约车）、霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司（鑫钜出行）、芜湖恒天易开软件科技股份有限公司（易开出行）。

2016年发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》规定，网约车平台公司需具备开展网约车经营的互联网平台和与拟开展业务相适应的信息数据交互及处理能力，具备供交通、通信、公安、税务、网信等相关监管部门依法调取查询相关网络数据信息的条件，网络服务平台数据库接入出租汽车行政主管部门监管平台，服务器设置在中国内地，有符合规定的网络安全管理制度和安全保护技术措施。

2018年，交通运输部又印发《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》，要求网约车平台公司应加强对数据信息的规范化管理，所传输的网约车运营服务相关数据，应直接接入网约车监管信息交互平台。网约车监管信息交互平台所接收的运营信息数据，在线保存期限不少于6个月。

(责编：赵超、吕骞)