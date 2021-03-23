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注销超4万 传统KTV寻转机

郑蕊
2021年03月23日08:15 | 来源：北京商报
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原标题：注销超4万 传统KTV寻转机

　　曾经如日中天的传统KTV，如今却面临着生存之战，不仅在消费群体上正逐渐流失年轻客群，也面临着内外环境的双层冲击。

　　“截至2021年3月，我国共有6.4万家在业/存续的KTV相关企业，已注销或吊销的企业超4万家。”日前的一组公开数据，让KTV的发展现状再次摆在了众人眼前。经营KTV如今真的成为一桩不好做的生意了吗？

　　“对于一些相对传统的KTV经营者，现在的生意确实没有以前那么好做。”在海淀区已经营KTV三年的张先生表示，“以前的KTV，是很多消费者在休闲娱乐时的主要选择，但现在年轻人可以去看电影、玩密室和剧本杀，各种各样的娱乐产品均摆在消费者的面前，导致年轻人迅速被分流。再加上KTV行业内部也出现了前几年大火的迷你KTV，还有当下的在线KTV软件，肯定会削减选择传统KTV的消费者。”

　　值得注意的是，KTV的经营成本也成为不可小觑的压力。据张先生透露，在月租金上，中小型KTV大多为几万元，但地段较好、空间相对较大的场地，月租金可在10万元以上，再加上人力成本、水电和设备损耗，加起来也是一笔不小的数字。

　　而在现阶段，KTV经营者们也在寻找着破局之路。此时，在KTV中融入其他业态成为不少经营者的选择。

　　北京商报记者发现，“火锅+KTV”已经成为市场中相对较为常见的融合业态，不仅KTV会加入火锅，部分餐厅也会融入KTV的设计，来夺取消费者的目光。与此同时，KTV还会与桌游等进行融合，并配套多种类型的桌游牌供消费者选择。

　　这一设置也引起部分消费者的注意。其中，消费者宋女士认为，融合其他新业态的KTV确实比传统KTV更有吸引力，毕竟此前的KTV只能唱歌，最多有一些简单的餐饮，但加入了火锅或是桌游等其他消费产品，意味着在该空间内可以进行的休闲活动更为多样，增添了更多不同的体验。

　　毋庸置疑，随着近些年来线下娱乐业在消费品类上的快速“上新”，消费者如今有了更多的选择。在越来越多的人都将KTV业视作夕阳产业的时候，也有不少的经营者和投资人对其仍持有信心。

　　身处KTV业近20年的刘卿告诉北京商报记者：“春节之后，我基本没有干别的，就是在到处找地，我要再投资一家KTV。”在他看来，传统KTV正在经历着触底反弹的阶段，对于了解这个行业的人来说，反而应当抓住机会。

　　如今，为了应对行业竞争、缓解经营压力，经营者们都在采取不同措施来增加营收渠道。开放店内餐饮业务、在店内制作外卖并销售等等，然而，以上收入相较于停止营业所带来的损失，仍只能抵消其中的一部分。在从业者看来，商家可以让服务项目多样化，开发更有创意的、适合年轻人的项目，扩大经营范围，减少对自身的影响。

　　北京某KTV上地店相关负责人邹先生表示，从去年出到今年初，即便是在疫情暴发的时候，所有员工都没有想到放弃，如今随着线下娱乐业的逐渐回暖，更要加倍努力，“作为经营者，首先你要明白自己能给消费者的是什么，我个人认为现在的娱乐体验永远是线上技术无法取代的，而KTV能给消费者提供一个舒适的社交平台，所以，在这个过程中，做好服务，如何提升服务质量，强化消费者的线下体验，是我们接下来的工作关键”。

(责编：赵超、吕骞)

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