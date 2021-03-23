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破解“卡脖子”关键技术 职业教育专业“上新”了

2021年03月23日08:15 | 来源：科技日报
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原标题：破解“卡脖子”关键技术 职业教育专业“上新”了

　　近日，教育部印发《职业教育专业目录（2021年）》（以下简称《目录》），对原有的职业教育专业进行了更新。此轮更新的关键词，是专业升级和数字化改造。

　　新版《目录》按照“十四五”国家经济社会发展和2035年远景目标对职业教育的要求，在科学分析产业、职业、岗位、专业关系基础上，对接现代产业体系，服务产业基础高级化、产业链现代化，统一采用专业大类、专业类、专业三级分类，一体化设计中等职业教育、高等职业教育专科、高等职业教育本科不同层次专业，共设置19个专业大类、97个专业类、1349个专业，其中中职专业358个、高职专科专业744个、高职本科专业247个。

　　中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长、新版《目录》研制总顾问鲁昕解读《目录》时表示，当前，以数字经济等为代表的新经济成为重要增长引擎，新一代信息技术集成创新，对人才的素质结构、能力结构、技能结构提出全新要求，职业教育专业升级和数字化改造势在必行。专业升级和数字化改造，也是职业教育“一盘大棋”中的关键落子，具有重要里程碑意义。

　　她指出，“十四五”时期，要按照高质量发展要求优化人才结构、专业结构，实现教育体系与经济体系、科技体系、产业体系、社会体系有机衔接。专业建设是服务科技自强自立、现代产业建设、构建新发展格局、建设数字中国、振兴乡村经济、助力绿色转型的重要路径，更是基础性措施。职业教育所有改革只有落在专业上，才能落在课堂上，落在学生的综合素质和综合能力上。

　　中国工程院院士、杨凌种业创新中心主任、西北农林科技大学教授康振生分析道，《目录》体现了职业教育类型特征，就涉农类专业来说，突出了现代、智慧、绿色生态等农业产业可持续发展要求，落实了中央对“三农”问题的关切。

　　中国工程院院士、浙江大学微纳电子学院院长吴汉明表示，《目录》服务国家战略需求，针对高端制造业的芯片制造需求，新增集成电路类专业，可以弥补集成电路芯片制造领域技术技能人才培养方面的不足。

　　《目录》研制也顺应了时代发展。中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟说，《目录》特别顺应了新业态、新科技发展，与普通教育最大的区别就是专业目录与产业、科技的发展紧密结合，类型特色非常鲜明；还设置了绿色生物制造、合成生物技术等相关新专业。他建议，可以进一步关注实现碳达峰、碳中和，加快碳交易、碳排放相关领域专业设置、人才培养；持续更新《目录》，并尽快确定专业教学内容和内涵。

　　“新版《目录》是一次极为重要、具有战略意义的调整，在国内是第一版，在国外也没见过，符合中国国情，具有中国特色。”中国职业技术教育学会副会长、北京政法职业学院党委书记孙善学指出，新版《目录》科学性强、专业性强、应用性强，大大提升了职业教育与现代产业体系的适配度，促进了职业教育作为类型教育的定型和定位。（记者 张盖伦）

(责编：赵竹青、吕骞)

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