岳品瑜 刘四红

原标题：LPR“十一连平” 货币政策“稳”字当头

新一期LPR（贷款市场报价利率）公布，根据央行官网披露，1年期报3.85%，5年期以上报4.65%，两类品种报价已维持11个月按兵不动。与此同时，从近月逆回购和MLF（中期借贷便利）操作利率维持不变来看，同样传递了LPR不降的信号。总体上看，最新LPR保持不变符合市场预期。分析人士认为，这体现了利率水平与经济恢复程度基本适应，也再次向市场释放货币政策“稳”字当头的信号，下一阶段，LPR将大概率继续保持稳定。

基本符合预期

3月22日，据央行官网，央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年3月22日1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均较此前保持不变，以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

3月LPR按兵不动，基本符合市场预期。事实上，无论是3月15日央行等量续作的1000亿元MLF，还是近段时间持续多个工作日开展的小额逆回购操作，利率水平维持不变，都预示了本期LPR大概率不会下调。

梳理央行公开数据，自2020年4月起，LPR便维持在1年期3.85％、5年期4.65％的报价，截至目前已经连续11个月按兵不动。

中国民生银行首席研究员温彬指出，2021年前两个月，我国宏观经济整体恢复向好，主要指标增幅明显，生产有所加快，需求稳步恢复，经济活动预期向好为利率水平保持稳定提供了支撑。

光大银行金融市场部分析师周茂华同样称，目前，市场对利率处于适中位置的预期较为一致。主要是此前公布的金融数据显示，国内信贷供需两旺，宏观指标显示，需求侧复苏步伐有所加快，反映目前利率水平适中。

“同业存单利率中枢存在上升压力，这就使得银行负债压力上升，同时，经济趋势回暖，企业经营状况改善，意味着国内信贷需求将改善，削弱银行调低利率意愿；另外，近期LPR利率稳定有助于稳定楼市预期和避免中美政策分化升温。”周茂华补充道。

市场流动性合理充裕

3月22日，为维护银行体系流动性合理充裕，央行继续开展了100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，央行公开市场实现零投放零回笼。

资金面表现方面，北京商报记者注意到，3月22日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）出现小幅下行。其中，隔夜品种下行8.3个基点报2.0520%，7天期Shibor下行3.6个基点至2.163%，不过，14天期Shibor上行17.2个基点至2.469%。

从市场流动性上看，温彬则指出，近期市场流动性整体合理充裕，随着春节错月等季节性影响逐渐消退，2月M2同比增长10%，涨幅比上月回升0.7个百分点，恢复至趋势水平。信贷呈现出供需两旺特征，中长期贷款增长较好，新增社融亦创历史同期新高。受流动性整体充裕影响，利率水平总体稳定。

“LPR不变，进一步加强信贷政策正常化和平稳化预期。”苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金则称，随着季末银行流动性考核和税期来临以及债券发行等事件逼近，市场关注点转向流动性走势，央行流动性操作重要性变大，不过流动性变动的季节性因素不会改变流动性合理宽裕的中长期状态。

温彬进一步指出，DR007（银行间质押式回购7天期利率）基本围绕公开市场7天期逆回购操作利率的2.2%水平上下波动；1年期同业存单发行利率（股份制银行）从3.2%的近期高点回落至3.06%，仍高于1年期MLF利率的2.95%，进一步明确了政策利率的中枢地位。下一阶段央行将继续通过逆回购、MLF等方式调节市场所需的流动性，引导资金利率围绕政策利率波动。

上半年LPR有望保持稳定

近期，投资者出现对金融环境收紧担忧，此次LPR不涨不跌，则再次向市场释放货币政策“稳”字当头的信号，货币信贷将继续保持适度宽松格局，为经济复苏提供有力支撑。

央行行长易纲日前在中国发展高层论坛圆桌会讲话定调，中国的货币政策处于正常区间，在提供流动性和合适的利率水平方面具有空间，既要关注总量，也要关注结构，加强对重点领域、薄弱环节的定向支持。

“这意味着今年货币政策将更加兼顾稳增长和防风险，加息和降息的概率都不大，但会通过结构性政策加强对重点领域、薄弱环节的定向支持。”在温彬看来，目前，中美10年期国债收益率之差仍有150个基点，安全空间较足。我国物价水平总体平稳，CPI仍是货币政策核心关注的指标，这意味着通胀暂时不对货币政策构成较大掣肘，下一阶段LPR将大概率继续保持稳定。

周茂华也称，从目前宏观经济复苏趋势和货币信贷环境看，上半年LPR有望保持稳定；货币政策平衡稳增长与防风险，平衡稳宏观杠杆和激发微观主体活力，这就需要定向、直达等创新工具精准滴灌，更需要深化金融供给侧结构性改革，疏通货币政策传导，加快补齐中小银行服务短板，释放微观主体活力。

“流动性政策自2020年5月开始到2020年8月便逐步回归常态，其次是信贷政策自今年初以来加强了窗口指导，尽管1-2月信贷扩张速度不减，但预计未来还会继续平稳化。”陶金称，总体看，中国央行短期内没有必要随着其他国家而加息。同时LPR下调空间也较小，当前全球通胀有加速的趋势，国内的工业、房地产部门增长较快，均限制了利率下调的空间。

(责编：赵超、吕骞)