人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

全球首个无人机载荷接口标准正式发布

2021年03月23日08:15 | 来源：科技日报
小字号
原标题：全球首个无人机载荷接口标准正式发布

　　记者获悉，由中国电子技术标准化研究院牵头，中国能建规划设计集团华北院参编(联合编辑)的IEEE1937.1-2020《无人机载荷装置接口要求和性能特性》标准日前正式发布。

　　该标准规定了无人机与载荷之间接口的通用要求，从机械、电器和数据传输三个角度对无人机载荷接口要求进行了分析，明确了接口的性能指标、操作控制和管理、环境适应性、电磁兼容性等要求。

　　据悉，该标准是全球首个无人机载荷接口标准，历经两年，按照IEEE规则进行编制，最终通过了IEEE标准委员会的审查正式发布。其中，华北院作为IEEE1937.1无人机载荷接口标准工作组（IPDD）成员，参与了该标准编制的全过程，成为标准制定主要贡献者之一。

　　专家表示，该标准的发布将推动无人机产业的快速、标准化发展，从而进一步推动其在各领域更加广泛的应用，也为中国无人机产业发展赢得了国际话语。（记者 马爱平 通讯员?张阳）

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
五部委剑指“校园贷” 专家：堵“偏门”开“正门” 有效引导校园金融服务
　　“医美贷”“套路贷”“培训贷”……近年来，在校大学生（以下简称“大学生”）互联网消费贷款乱象屡禁不止，部分大学生陷入高额贷款陷阱，产生了不良的社会影响。 为进一步规范大学生互联网消费贷款业务，加强在校大学生教育引导工作，近日银保监会办公厅、中央网信办秘书局、教育部办公厅、公安部办公厅、人民银行办公厅联合印发了《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》。…
内蒙古粮食高质量发展指数发布 初步形成数字化评价体系
　　人民网北京3月23日电 （李栋 实习生陈诗仪）22日，中国·内蒙古粮食高质量发展指数报告在京发布。指数以2015年至2019年为观察期，通过“指数化”语言反映高质量发展情况，标志着内蒙古粮食高质量发展数字化评价体系初步形成。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部