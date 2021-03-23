原标题：全球首个无人机载荷接口标准正式发布

记者获悉，由中国电子技术标准化研究院牵头，中国能建规划设计集团华北院参编(联合编辑)的IEEE1937.1-2020《无人机载荷装置接口要求和性能特性》标准日前正式发布。

该标准规定了无人机与载荷之间接口的通用要求，从机械、电器和数据传输三个角度对无人机载荷接口要求进行了分析，明确了接口的性能指标、操作控制和管理、环境适应性、电磁兼容性等要求。

据悉，该标准是全球首个无人机载荷接口标准，历经两年，按照IEEE规则进行编制，最终通过了IEEE标准委员会的审查正式发布。其中，华北院作为IEEE1937.1无人机载荷接口标准工作组（IPDD）成员，参与了该标准编制的全过程，成为标准制定主要贡献者之一。

专家表示，该标准的发布将推动无人机产业的快速、标准化发展，从而进一步推动其在各领域更加广泛的应用，也为中国无人机产业发展赢得了国际话语。（记者 马爱平 通讯员?张阳）

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