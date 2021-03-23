原标题：首颗用磁铁清理太空垃圾的卫星升空

据美国《科学时报》网站21日最新消息，日本私人公司Astroscale将利用俄罗斯“联盟号-2.1a”火箭，在哈萨克斯坦拜科努尔发射场发射世界上第一颗使用磁铁收集太空垃圾的卫星，并希望借此加快世界各地政府解决太空碎片问题的政策讨论。

全球数十亿人每天依靠卫星数据来维持自己的生活，然而遗留在太空中的废弃卫星同时也污染着太空环境，成了太空垃圾，甚至成为人类未来执行太空任务的隐患。

此次发射的这对卫星名为ELSA-d，重达200公斤。Astroscale将利用ELSA-d展示其端到端测试的第一项关键技术，测试使用磁系统收集目前漂浮在近地的太空碎片的执行力和可行性。一旦测试完成，ELSA-d将把关键数据发送回地球，然后在重返地球大气层时被烧毁。这些关键数据或将指导未来的任务和政策制定。

俄罗斯“联盟号-2.1a”原定于3月20日发射，但在最后一分钟对三级火箭进行检查时发现控制系统存在问题，因此发射被推迟。截至记者发稿时，火箭已在当地时间3月22日早上发射升空。

越来越多的空间碎片已经成为当前空间任务的一个重大问题。国际空间站正在研究“规避动作”，以防被废弃的航天器或其他太空垃圾与空间站相撞。2020年9月，国际空间站依靠俄罗斯“进步号”再补给航天器进行了规避操作，迫使飞船上的工作人员重新定位一艘停靠的联盟号航天器，直到太空残骸通过。

早在1978年，美国国家航空航天局科学家唐纳德·凯斯勒就提出了被称为凯斯勒综合征的理论问题。该理论指出，低地球轨道上的碎片和其他人造物体造成的太空污染将会继续增加，并导致卫星碰撞的风险增加，甚至会产生一系列潜在的卫星碰撞的多米诺骨牌效应。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、吕骞)