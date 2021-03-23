记者 曾金华 李华林

原标题：今年宏观政策要继续为市场主体纾困 精准调控有效减负

今年的《政府工作报告》明确，宏观政策要继续为市场主体纾困，保持必要支持力度，不急转弯，根据形势变化适时调整完善，进一步巩固经济基本盘。

积极的财政政策如何提质增效、支持市场主体？减税降费是否保持力度，有哪些新举措？市场主体将得到哪些红利？就相关热点问题，记者采访了专家学者。

多措并举助企纾困

2020年，积极的财政政策多措并举保市场主体，市场活力得到有效激发。特别是连续发布实施了7批28项减税降费政策，全年新增减税降费超2.6万亿元，助企纾困成效显著。2021年，财政政策将如何继续为企业特别是中小微企业和个体工商户纾困解难？

“市场主体恢复元气、增强活力，需要再帮一把。”《政府工作报告》和预算报告强调，“积极的财政政策要提质增效、更可持续”，并明确了一系列积极的财政政策措施：财政支出总规模比去年增加，重点仍是加大对保就业保民生保市场主体的支持力度；2.8万亿元中央财政资金纳入直达机制，为市县基层惠企利民提供更加及时有力的财力支持；启动支持中小企业“专精特新”发展奖补政策；延长小微企业融资担保降费奖补政策等。

“由于中小微企业和个体工商户抗风险能力较弱，在疫情冲击下，目前仍有不少企业处于恢复经营的周期之中。今年积极的财政政策保持连续性稳定性可持续性，明确了一系列有针对性的支持政策，无论对于助企纾困，还是巩固经济基本盘都至关重要。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说。

减税降费是稳企业、保就业，促进支持市场主体纾困和发展的重要举措，市场主体十分关注今年会有哪些新举措。“去年，国家减税降费政策力度非常大，而且政策红利直达企业，助力企业渡过难关。我们企业享受到阶段性社保费减免等各种税费减免逾500万元，缓缴各种税费逾1000万元。目前不少企业仍然面临困难和挑战，很关注减税降费政策能否延续。”西安立丰企业发展投资(集团)有限公司董事长颜明日前接受经济日报记者采访时表示。

对此，《政府工作报告》提出，今年要优化和落实减税政策，继续执行制度性减税政策，延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限，实施新的结构性减税举措，对冲部分政策调整带来的影响。

“减税降费是应对新冠肺炎疫情冲击的宏观政策体系的重要组成部分。优化和落实减税政策，是宏观经济政策继续为市场主体纾困，保持必要支持力度的重要举措。”中国社会科学院大学副校长张斌表示。

精准调控有效减负

今年实施减税降费的一大特点是，针对中小微企业和个体工商户，出台了新的更加精准的减税政策，体现出宏观政策的精准调控。

“中小微企业和个体工商户受疫情冲击最直接且量大面广，目前面临困难仍然较多，《政府工作报告》专门提出针对这些市场主体的减税政策，对于进一步巩固经济基本盘，促进经济运行在合理区间具有重要意义。”张斌说。

除了继续执行制度性减税政策、延长部分阶段性政策执行期限，今年精准“滴灌”中小微企业和个体工商户的减税政策主要包括两项，一是将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元，二是对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。

“这两项政策既反映出宏观政策的稳定性、连续性，也体现出我国继续加大对于中小微企业和个体工商户的税收优惠政策扶持力度。”李旭红说。

增值税和企业所得税是中小微企业和个体工商户涉及的主要税种，新的减税政策将带来哪些红利？

首先，对于增值税，之前大规模的减税降费政策已经将小规模纳税人的起征点调整到较高的水平，小规模纳税人的税负大幅降低。“此次将起征点由月销售额10万元进一步提高到15万元，将会使相当规模数量的小微企业达到免增值税的条件。”李旭红分析。

这项新的减税措施，对在四川都江堰市中心城区经营“邓毛肚火锅店”的邓文玉来说，是名副其实的“真金白银”。“我们火锅店是个体工商户，先前定额为每月13万元，新政策将增值税起征点提高到15万元，我大致算了下，每月相比疫情以前可享受4000多元的税收减免，一年差不多节省5万元的资金啊。”邓文玉说。

其次，在企业所得税方面，对小微企业年应纳税所得额不到100万元的部分，根据目前的政策其实际税负已经仅5%，再减半征收，意味着只有2.5%，这是一个较低税负的水平。

浙江荣力智能装备有限公司是一家电工机械专用设备制造企业，去年一系列税收优惠政策有力帮助公司应对疫情冲击。“根据‘减半再减半’优惠政策测算，预计可节约企业所得税2.5万元。”公司财务负责人吴铭荣说，节省下的税费将全部用于机器设备研发，推动企业科研水平再提高一个层次。

“今年我国继续优化和落实减税降费政策，激发市场主体活力，尤其是进一步加大对小微企业和个体工商户税收减免力度，让企业有更多获得感。”中央财经大学副校长马海涛说。

优化服务落实落细

政策已明确，落实是关键。《政府工作报告》强调，各地要把减税政策及时落实到位，确保市场主体应享尽享。预算报告要求，不折不扣落实党中央、国务院关于减税降费的决策部署，提升企业和群众获得感。

“今年的政策目标更加着力于落实、落细各项减税降费政策，确保市场主体应享尽享，同时政策力度向重点困难群体倾斜，体现了在新阶段，积极的财政政策要提质增效、更可持续的必然要求，为开启新征程提供坚实的财税政策支持。”马海涛说。

今年2月底，税务总局以“优化执法服务·办好惠民实事”为主题，在全国税务系统启动2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，把确保减税降费优惠政策直达快享作为重要内容，精准聚焦纳税人缴费人的实际需求推出系列举措。

比如，优化减税降费工作机制，推动政策落实直达快享。抓实抓细延续实施和新出台的税费优惠政策落实，持续优化推动政策红利直达市场主体的机制和做法，有针对性地解决影响政策落实的薄弱环节和堵点难点。

同时，增强税费政策宣传实效性。实行重大税费优惠政策“一政一讲、一措一谈”，增强税费政策和征管制度解读的及时性和针对性，特别是对于新出台的重大税费优惠政策，把政策讲清楚、把流程说明白，确保纳税人缴费人懂政策、会操作。

值得关注的是，税务部门着力提升优惠政策享受精准度。建立税费优惠政策标签体系，依托云平台大数据，主动甄别符合享受优惠政策条件的纳税人缴费人，在全国范围内推广税费优惠政策措施精准直达。同时，持续扩大税收优惠政策资料备案改备查范围，除增值税即征即退、先征后退(返)、加计抵减以及自然人税收外的其他税收优惠备案全部改为资料留存备查，让广大企业享受减税降费更加简便易得。

“各项减税降费政策要真正落到实处，进一步提高市场主体的获得感，降低享受税费优惠政策的成本至关重要。税务部门充分利用现代信息技术，推动相关流程的持续优化，不仅有利于减轻纳税人缴费人办理包括享受税费优惠政策在内税费事项的成本，而且也是建立现代税收征管制度、深化财税体制改革，提高政府经济治理能力的内在要求。”张斌说。

(责编：赵竹青、吕骞)