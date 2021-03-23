原标题：6家氢燃料电池企业集中落户 重庆将打造中国西部（重庆）氢谷

近日，重庆九龙坡区与广东国鸿氢能科技有限公司、鸿基创能科技(广州)有限公司等6家氢燃料电池企业签订协议，合作建设氢能科技产业园，打造中国西部(重庆)氢谷。

根据项目协议，6家企业将在重庆九龙坡区投资40亿元(人民币，下同)，建设氢燃料电池8大关键核心零部件(质子交换膜、催化剂、膜电极、双极板、碳纸、电堆、空压机、氢气循环系统)以及燃料电池系统集成科技产业园。估计项目达产产值200亿元/年以上，税收贡献8.1亿元/年以上。项目建成后，将集聚优势头部企业形成生态链闭环，大力增强重庆市氢能产业发展核心配套能力。同时，广东国鸿氢能科技有限公司、九龙坡区及产业相关方将共同出资数十亿元组建全国性的总部运营公司，开展燃料电池车辆示范推广等合作。

据了解，九龙坡区是重庆市确定的9个加快开展燃料电池示范应用的区之一。今年3月，九龙坡区启动重庆首个加氢站建设，并在重庆全市率先推进了氢燃料电池汽车的研发生产和应用，位于九龙坡区的庆铃汽车现已取得了国家氢燃料电池汽车生产资质。

近年来，重庆提出要打造具有全国影响力的氢燃料电池汽车产业基地。2021年重庆市政府工作报告显示，2020年重庆汽车产业增加值增长10.1%。在产业转型升级上，重庆汽车产业正向高端化、智能化、绿色化升级。

为了加快氢能产业发展，近年重庆先后研究出台了《重庆市支持新能源汽车推广应用政策措施》《重庆市氢燃料电池汽车产业发展指导意见》等政策措施，引进了博世、德燃动力、明天氢能等国内外氢能企业项目落户，逐步完善了集燃料电池产业核心零部件、系统集成制造、研发应用等在内的全产业链布局。

据了解，下一步，重庆将与氢能上下游战略合作企业在制氢、储氢和燃料电池车商业化运营等发明进行合作，建设立足重庆，辐射四川、云南、贵州，服务中国的氢走廊枢纽和氢能产业链集群示范高地，打造独具特色的中国西部(重庆)氢谷。(韩璐 王雪宇)

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