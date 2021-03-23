原标题：食欲不振、呼吸急促…猫狗身上发现新冠病毒变异株

据美国《科学》杂志19日报道，美国和法国研究人员近日发布两份报告称，他们首次发现了狗和猫感染新冠病毒变异株B.1.1.7的证据，这是科学家首次在人体之外发现这种变异株。

自2020年12月以来，全球各地冒出多个新冠病毒变异株，这些变异株似乎更易传播或能逃避某些免疫反应。如英国新增新冠肺炎感染病例中，有95%的病例感染了B.1.1.7。

到目前为止，这些变异株对宠物有何影响还是未知数。尽管全世界已有超过1.2亿人感染新冠病毒，但只有少数宠物病毒检测结果呈阳性，当然有可能因为没有人对它们开展检测。不过，这种情况可能会改变。

在一项研究中，法国国家可持续发展研究所专门研究人畜共患疾病的病毒学家埃里克·勒罗伊和同事分析了英国伦敦郊区拉尔夫兽医转诊中心心脏科收治的宠物的患病情况，发现罹患心肌炎的狗和猫的数量急剧上升：从2020年12月到2021年2月，这种疾病的发病率从1.4%上升到12.8%。就在同一时间，英国人感染B.1.1.7变异株的数量激增。

他们观察了8只猫和3只狗。这些动物没有心脏病病史，但都出现了嗜睡、食欲不振、呼吸急促和晕厥等症状。此外，实验室检查显示其心脏异常，心跳不规则，肺部也有积液，实际上，人类感染新冠病毒也有类似症状。

研究小组在预印本服务器bioRxiv上报告说，他们对7只动物进行了聚合酶链反应检测，其中3只动物的新冠病毒抗体呈阳性，它们都携带B.1.1.7变异株。对另外4只动物进行新冠病毒抗体检测后，他们发现了其中两只曾经感染过B.1.1.7的证据。此前，美国德州农工大学的研究人员在该州布拉佐斯县的一只猫和一只狗身上发现了B.1.1.7变异株。

勒罗伊说，目前还不清楚B.1.1.7在人和动物之间的传播能力是否强于原始株。

美国宾夕法尼亚大学兽医学院的微生物学家雪莱·兰金指出，研究人员只显示了罹患心肌炎可能与感染B.1.1.7有关，但也没有排除其他可能性。

加拿大圭尔夫大学安大略兽医学院的兽医斯科特·韦斯也认为，这两项研究的结果都不能说明宠物可能将病毒传播给人类，“宠物成为感染源的风险仍然很低。”不过，他也表示，科学家和兽医应该研究新冠病毒及其变异株在宠物罹患心肌炎中的作用。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、吕骞)