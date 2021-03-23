中国科学院“一带一路”创新发展重大咨询项目启动会日前在京举办。中国科学院院士、“一带一路”国际科学组织联盟（ANSO）主席白春礼表示，要推动更多创新成果服务“一带一路”沿线国家，强化问题和需求导向，加强各专题的沟通和衔接，采取剖析案例的方式做好实地调研，确保咨询项目取得稳步进展。

中国科学院院士姚檀栋、陈发虎、傅伯杰、崔鹏、焦念志、郭华东、赵宇亮、包信和及中科院数学与系统科学研究院研究员汪寿阳、中科院青藏高原研究所研究员聂晓伟等专家分别汇报了所属专题组研究方案。

报告内容主要包括世界科技创新发展新态势下“一带一路”创新发展、应对“一带一路”气候变化的创新路径、“一带一路”重点区域和国家经济预测预警、科技合作在“一带一路”建设中的作用、新形势下“一带一路”可持续发展面临的挑战、自然灾害与“一带一路”民生安全保障需求、气候变化对海上丝绸之路的影响、数字丝绸之路建设的数字化现状与挑战、科技创新如何在“一带一路”落地转化、“一带一路”人才培养现状，提出了研究思路、研究内容、人员组成和预期目标。

与会人员进行了深入交流并就下一步工作提出具体建议。中央政策研究室、国家发展和改革委员会、科学技术部、国家卫生健康委员会、中国社会科学院、中国国际经济交流中心等机构相关负责人和专家参加了会议。

白春礼院士总结发言

启动会现场

启动会合影

(责编：赵竹青、吕骞)