王 浩

今年3月22日是第二十九届“世界水日”，3月22日至28日是第三十四届“中国水周”。我国纪念2021年“世界水日”和“中国水周”活动的主题为“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”。当此之际，让我们正视水问题，关心水环境，形成爱水护水的良好氛围。

一泓清水，用之不觉、失之难存。治水是国家治理能力的重要体现，也是建设生态文明的必然要求。随着“十三五”水利改革发展目标任务圆满完成，越来越多的河流实现“水清岸绿、鱼翔浅底”。截至2020年底，地级及以上城市（不含州、盟）黑臭水体消除比例达到98.2%；长江干流历史性地实现全Ⅱ类及以上水体。与此同时，水资源集约利用水平不断提升，越来越多的行业“拧紧”了水龙头。水之变，不仅让绿水青山添新颜，更为推动经济社会发展全面绿色转型提供动能。

水是生命之源、生产之要、生态之基，“滋润”广大群众的美好生活，为经济社会发展提供坚实支撑。华北平原的引黄灌区提闸放水，黄河水畅流田间地头，返青拔节的小麦“喝个饱”，丰收底气更足了；西南山区建成一座座蓄水池、一条条输水管道，清水跨越群山阻隔流进千家万户，群众喝上甘甜自来水；在雄安新区，盈盈清水通过南水北调工程从丹江口水库跋山涉水补充进白洋淀，“华北明珠”神采飞扬。当前，“十四五”规划纲要已经就“加强水利基础设施建设”作出专门部署，水利工作的“十四五”具体目标也已锚定，水资源将为推动高质量发展贡献更大力量。

也应认识到，就水情看，我国人多水少、水资源时空分布严重不均，河道断流、湖泊萎缩、水质污染、用水供需矛盾突出等问题仍然存在。治水关键在治污，水污染治理必须继续攻坚克难。随着治理的推进，污染成因简单的、容易治的已经取得重要进展，剩下的还有不少矛盾尖锐、牵涉利益广泛的“龙须沟”。啃下这些硬骨头，要保持方向不变、力度不减，铁拳重腕出击。既要治大江大河，也要治小微水体；既要在流域重要断面上发力，也要追根溯源，实现源头治理。在治理方法上，坚持突出精准。江河流域水系复杂，致污原因多样，只有摸清污染来源、成因，才能制定科学举措，实现药到病除。提升治水能力，还要坚持节水优先，推动用水方式由粗放向节约集约转变，进一步提高水资源利用效率。

水问题表现在水里，根子在岸上，坚持生态优先、系统治理，是水生态建设的科学方法论。一方面，要对山水林田湖草沙进行系统治理、统筹谋划，另一方面跨行政区、跨流域的协同治理也应重视起来。在南水北调中线工程的水源地丹江口水库，为了护送一渠清水北上，河南省淅川县守住山头、管好斧头、护好源头，治理水土流失、开展植树造林、解决畜禽养殖污染，努力实现水润林、林固土、土保田，让村民吃上“生态饭”。为了用好黄河水，黄河流域水资源超载地区新增取水许可被叫停，节水要求倒逼各地发展调结构、转方式、提质量。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。始终把最广大人民根本利益放在心上，坚定不移增进民生福祉，我们就能让源源流淌的碧水穿行在山川田畴间，惠泽亿万百姓。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 05 版）

(责编：李源、吕骞)