南水北调东中线累计调水超408亿立方米
超1.3亿人直接受益
2021年03月23日08:27 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月22日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：3月22日是第二十九届“世界水日”。为了珍惜来之不易的“南水”，南水北调工程受水区实行区域内用水总量控制，加强用水定额管理。南水北调东、中线一期工程全面通水以来，累计调水超408亿立方米，超1.3亿人直接受益。工程运行安全平稳，经济、社会、生态等效益显著。据统计，受水区40余个大中城市的260余个县区用上了南水北调水，实现了城市供水外调水与当地水的双供水保障，有效提高了受水区城市供水保证率。通水6年来，丹江口水库水质95%达到Ⅰ类水，中线干线供水水质稳定在Ⅱ类标准及以上，东线工程水质稳定在Ⅲ类标准。
此外，南水北调中线工程向沿线受水区河道开展生态补水，充分助力黄淮海平原尤其是华北地区生态修复与地下水超采综合治理。目前，南水北调东线北延应急供水工程主体完工，通水后将为华北地区生态环境改善提供更多的水资源。
《 人民日报 》（ 2021年03月23日 06 版）
(责编：李源、吕骞)
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