赵亚夫

2月25日，我十分荣幸地参加了全国脱贫攻坚总结表彰大会，认真聆听了习近平总书记重要讲话。对于广大农业科技工作者来说，习近平总书记的重要讲话是激励，更是鞭策。

摆脱贫困是中国人民孜孜以求的梦想，也是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。中国共产党从成立之日起，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为初心和使命，团结带领全国各族人民为创造自己的美好生活而奋斗。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置，作为全面建成小康社会的底线任务，组织开展了声势浩大的脱贫攻坚人民战争。

在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，我国脱贫攻坚战取得全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。无数人的命运因此而改变，无数人的梦想因此而实现，无数人的幸福因此而成就。我作为一名有着55年党龄的老党员，使命感、责任感、自豪感油然而生。

2014年，习近平总书记在江苏镇江调研时强调：“农业专家的成果就是要体现在广阔的土地上，把科研创新转化为实践成果。”为了把科研成果应用于扶贫事业，让农民掌握先进农业技术，实现科技扶贫、产业脱贫，几十年来，我和许多农业科技工作者扎根老区，坚持把论文写在大地上、把成果留在农民家，探索出一条科技兴农、以农富农的农村小康之路。这当中，有辛苦、有付出甚至有牺牲，更有满满的获得感、幸福感。

在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，习近平总书记指出：“在脱贫攻坚斗争中，1800多名同志将生命定格在了脱贫攻坚征程上，生动诠释了共产党人的初心使命。”我想起了那些在脱贫攻坚战中、在科技兴农岗位上鞠躬尽瘁的战友。大家一起做给农民看、带着农民干、帮助农民销、实现农民富的奋斗历程历历在目。农业果树专家糜林，33年间走进中西部地区4个省份、20多个县，累计培训农民16万多人次，帮助农民增收10亿多元。在广大农民眼中，这位戴着草帽、挽着裤脚、晒得黝黑的“果树保姆”，好像带着一个“百宝箱”。2020年2月，糜林因积劳成疾不幸去世。糜林离开我们后，他的手机仍然不断收到农民的咨询电话和微信。

全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。新时代的中国农村既是充满希望的田野，又是干事创业的广阔舞台，广大农业科技工作者大有可为。习近平总书记指出：“脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是‘三农’工作重心的历史性转移。”实现农业农村现代化，关键在科技、在人才。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续，需要一大批无私奉献的农业科技工作者扎根基层、蹲在一线、铆足干劲，加快推进农业关键核心技术攻关，努力实现农业科技自立自强，使科研创新成果在广阔的乡村土地上生根发芽、开花结果，让广大农民更多分享产业增值收益。

（作者为全国脱贫攻坚楷模荣誉称号获得者、江苏省句容市天王镇戴庄有机农业专业合作社研究员）

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 09 版）

(责编：李源、吕骞)