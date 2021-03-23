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“十三五”以来我国用水总量基本平稳

用水更少 效益更高 生态更好（美丽中国）

本报记者  王  浩  李晓晴
2021年03月23日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央着眼生态文明建设全局，明确提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路。各地各部门深入实施国家节水行动，坚持实行最严格的水资源管理制度，节水成为全民行动。

　　3月22日是第二十九届“世界水日”，3月22—28日是第三十四届“中国水周”。今年，我国纪念“世界水日”和“中国水周”活动的宣传主题为“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”，旨在让全社会形成节水惜水的良好氛围。

　　喷头飞转，水雾笼罩着青青麦苗。“大水漫灌变成了小水喷灌，一亩地节水30立方米。”河北深泽县森海粮食种植专业合作社负责人刘恒亮说。

　　大屏幕上，信号闪烁，福建莆田百威雪津啤酒有限公司生产线上，230多个智能水表“紧盯”耗水情况。“精打细算，去年节水16万吨。”公司技术服务部经理刘志泉介绍。

　　“十三五”以来，我国用水总量基本平稳。2019年，全国用水总量严格控制在6700亿立方米以内，与2018年相比全国人均综合用水量下降1立方米。“十四五”规划纲要提出，实施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度，单位GDP用水量下降16%左右。水利部门坚持节水优先，推动全社会用水方式向集约节约转变，奋力完成“十四五”时期的节水目标。

　　严格控制用水总量和强度，水资源利用效率提升

　　“浇完头茬水，小麦就起身。”黄河水缓缓流进田间，陕西合阳县富礼坊村村民车峰舒了口气，“咱能浇上黄河水，才有底气种200多亩小麦。”

　　黄河水让“旱疙瘩”成了“米粮川”。渭南市东雷抽黄工程管理中心主任李焕新介绍：“东雷抽黄工程引调黄河水，新增年节水能力1000万立方米，有效灌溉面积达83.7万亩。”2020年水利部推进大中型灌区节水改造，共新增年节水能力18亿立方米。

　　节水算“用水账”——国家用水定额体系基本建成，节水技术和产品得到广泛运用，“十三五”以来我国用水效率明显提升，有效保障了高质量发展的用水安全。

　　“用上喷灌机，实现水肥一体化，一亩地用水比原先减少了30%，算上人工成本省了150多元，产量还增加到1300斤左右。”山东泗水县志诚农业机械专业合作社负责人宋西华今年种了200多亩小麦，浇地方式一变，种粮收益好了。

　　节水算“经济账”——节水实现农业增效、工业减排。2019年我国万元GDP用水量为60.8立方米，与2015年相比下降23.8%；万元工业增加值用水量为38.4立方米，与2015年相比下降27.5%；农田灌溉水有效利用系数从2015年的0.536提升至0.559。

　　村里一下关了7眼井，甘肃武威市凉州区王景寨村村民陆权为自家100多亩地操碎了心。“用上滴灌，采用干播湿出技术，每亩地少用水200多立方米。”陆权眉头舒展，“以前井越打越深，河里不见水，咱必须走节水路子。”

　　为了恢复石羊河流域生态环境，自2006年以来流域内关闭机井5000多眼，完成田间节水改造工程296.98万亩。地下水位回升，水进沙退，成功阻隔巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠合拢。

　　节水算“生态账”——2020年全国制定215条跨省和省区重点河湖生态流量保障目标；华北地下水超采区大力推广节水农业，京津冀浅层地下水水位有所回升。

　　节水更要久久为功。“我国节水潜力还很大。接下来，我们要严格控制用水总量和强度，推动农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，不断提升水资源利用效率。”水利部全国节约用水办公室主任许文海介绍。

　　以水定城、以水定产，节水推动高质量发展

　　人多水少、水资源时空分布不均……近年来，水利部坚持以水定城、以水定地、以水定产，倒逼产业转型升级，推动经济社会发展与水资源承载能力相协调。

　　以水定需，有多少水泡多少馍。

　　密密匝匝的管道如同“蛛网”，连起上千台用水设备，每年有22000万米的色织面料、3000万件衬衣从这里产出。“我们用好每一滴水。”位于山东淄博的鲁泰纺织集团能源与环保部总监于守政介绍，“我们推广节水工艺，减少水洗次数，万元产值水耗持续降低。”

　　黄河流域当前水资源开发利用率高达80%，远超一般流域40%的生态警戒线，部分地区地下水超采严重。“严格用水定额管理，做好节水评价，目前流域6省份13个地市黄河干流及部分支流地表水、4省份62个县级行政区地下水超载地区暂停审批新增取水许可。”水利部黄河水利委员会有关负责人介绍。

　　倒逼转型，助推经济提质增效。

　　浙江湖州吴兴区是著名童装生产基地，一度污染严重。当地推动产业升级，配建污水处理厂，让企业集中入园。“厂里的污水处理能力达2.5万吨/天，循环使用率达50%，算下来，相当于每天少从河里取了1万多吨的水。”湖州中环污水处理有限公司负责人彭如初介绍。

　　“能退的退、能转的转、能改的改，我们加强对重点用水大户的监测，让节水成为经济社会发展的‘指挥棒’。”水利部全国节约用水办公室节水管理处处长何兰超介绍。

　　开源节流，充分利用非常规水资源。

　　在江苏南京市溧水区，雨水等非常规水源被充分用于绿化、冲洗等，2020年再生水利用率达15.6%。在山东日照市，再生水纳入全市水资源统一调配管理。国家发展改革委等部门提出，2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率要达到25%以上。

　　建机制管长远，多方合力促节水

　　“我们建了净化池，把原先排掉的水又利用起来，不仅能省出3万多立方米水，还少缴水资源税4.5万多元。”山东沂南县利富源硅砂有限公司法定代表人张孟利说。

　　水资源税改革、水权市场化交易、完善用水价格形成机制……市场调节，激发各行各业节水主动性。国家税务总局数据显示，水资源税改革试点推进以来，黄河流域水资源税试点省份关停自备井1.25万余眼。

　　作为世界小商品之都，浙江义乌市较为缺水。当地把水细分为自来水、中水、非常规水等，实现生产、生活、生态分质供水。“一方面，水务部门联合多部门建立合作协商机制，加强监管，确保分质供水入户率100%；另一方面，对节水成效好的企业，给予鼓励。”义乌市水资源管理中心负责人朱红斌介绍。

　　各地严控水资源开发上限。截至2020年，辽宁省83家火电、钢铁、纺织、轻工、石化等行业企业，单位取用水量均在限定值之下。江苏省建立从源头到结果的全程节水监管体系。

　　严格治水，加强监管力度。去年水利部叫停118个节水不达标项目，建立重点监控用水单位名录。严格取用水监督管理，长江、太湖流域取水工程整改提升完成率达99.8%，其他流域核查登记取水口数量超过500万个。

　　浴室墙上贴着节水宣传海报，洗漱时会尽量用水盆接水……在江苏常熟理工学院，节水融入师生日常点滴。“这几年，我们发动身边同学，组织了100多次志愿服务，发放1万多份调查问卷，宣传节水知识。”常熟理工学院商学院青年志愿者协会成员孟冉介绍。

　　越来越多的人参与到节水中。截至去年，水利部完成第三批350个县区节水型社会达标建设，建成1790家节水机关、298所节水型高校。

　　“充分发挥制度、市场、技术等作用，形成政府监管、市场发力、社会参与的全面节水格局，激发节水的内生动力。”许文海说。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月23日 10 版）

(责编：李源、吕骞)

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