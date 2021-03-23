邹鸿堰（右一）给孩子们介绍森林里的植物。

新华社记者 万 象摄

陈亮亮在攀爬巡护线路中的一处陡坡。

新华社记者 万 象摄

汤勇（前）和同事在巡护途中。

新华社记者 彭昭之摄

江西九岭山国家级自然保护区位于江西省靖安县境内，总面积11541公顷。有一群青年守护着这片一望无际的林海。

“90后”山东小伙儿陈亮亮是九岭山国家级自然保护区青山保护管理站的工作人员，主要负责辖区内动植物科研监测、森林资源保护和宣传教育工作。他早上7点出发巡山，午饭就在山里啃几口干粮，下午5点左右才能回到站里。跋山涉水是家常便饭，他一年中大约有150天都在巡山护林中度过。

“在这里我们曾发现过中华秋沙鸭、猕猴、豹猫、白鹇等动物，这让我觉得工作很有意义。”陈亮亮说，他从小就喜欢各种野生动植物，希望今后能成为一名动植物学家。

“忍受孤独是我们这群人的必修课。”今年29岁的汤勇2017年进入九岭山国家级自然保护区大杞山保护管理站工作。那是保护区最偏僻的一个站点，出行不便，他每次上山前都要购买可以维持两个星期生活的必需品。

汤勇告诉记者，他用大半年的时间把3公里的巡护路走了上百遍，采集标本，认识了路上的常见动植物，这让他有能力参与保护区的科研任务。

邹鸿堰在九岭山国家级自然保护区主要从事自然教育工作。她经常会带着当地孩子到森林里开展沉浸体验式的自然科普课。

“别看他们都是大山里的孩子，但有些孩子一放学就去刷视频、玩游戏。希望他们能够真正亲近自然，从小培养爱护环境、尊重自然的意识。这两年，看到孩子们能够认识身边那么多动植物，我真的很欣慰。”邹鸿堰说。

（据新华社记者万象报道）

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 10 版）

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