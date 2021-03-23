中国携手各国精诚合作，共同把握科技创新这一关键变量，一定能够不断为推动人类经济社会发展注入正能量

“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”“全社会研发经费投入年均增长7%以上”“关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列”……中国“十四五”规划和2035年远景目标纲要对坚持创新驱动发展、全面塑造发展新优势作出一系列战略部署，擘画了中国创新发展蓝图。国际观察人士指出，规划纲要体现出中国对科技创新的高度重视，传递出中国立足新发展阶段、推动高质量发展的清晰信号。

科技创新是人类社会发展的重要引擎，是应对许多全球性挑战的有力武器。正如习近平总书记所阐释：“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民幸福安康。”新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济陷入低迷期，气候变化等全球性挑战值得高度重视。与此同时，新一轮科技革命和产业变革深入发展，以科技创新催生新发展动能面临前所未有的机遇。向科学技术要发展动力，以科技创新解答人类发展难题，这是世界各国共同的追求。中国加快建设科技强国，彰显顺应时代潮流的智慧与担当。

中国坚持把创新作为引领发展的第一动力，脚踏实地推动实现依靠创新驱动的内涵型增长。世界知识产权组织发布的最新报告显示，2020年中国继续领跑全球专利申请量，中国专利申请量同比增长16.1%，以68720件稳居世界第一。国际观察人士赞叹，中国已经越过了“世界工厂”这一阶段，进入了“专利工厂”阶段，科技创新为高质量发展增添了新动能。放眼“十四五”，中国强调“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，国际社会更加看好中国高质量发展的光明前景。

让科技成果造福全人类，在开放合作中为全人类寻求科学突破，这是中国一以贯之的追求；如今规划纲要进一步明确提出，实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略，更加主动融入全球创新网络。实践早已明证，开放带来进步，在科技创新领域的开放合作，是促进各国共同发展的重要动力。中国同50多个国家和地区开展联合研究，深度参与国际热核聚变实验堆等国际大科学工程，“一带一路”科技创新合作计划支持8300多名外国青年科学家来华工作、建设33家联合实验室……中国致力于开展全球科技协同创新，日益深度参与全球科技治理，为全球科技开放合作提供广阔舞台，这是推动构建人类命运共同体的题中之义，受到国际社会普遍欢迎。

科学是历史的有力的杠杆，科技创新总能创造令人意想不到的奇迹，关乎人类福祉。踏上新征程的中国，坚持科技为先，发挥科技创新的关键和中坚作用，必将不断提升实现科技跨越的能力。世人相信，中国携手各国精诚合作，共同把握科技创新这一关键变量，一定能够不断为推动人类经济社会发展注入正能量。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 03 版）

(责编：赵竹青、吕骞)