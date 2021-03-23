人民网北京3月23日电 （李栋 实习生陈诗仪）22日，中国·内蒙古粮食高质量发展指数报告在京发布。指数以2015年至2019年为观察期，通过“指数化”语言反映高质量发展情况，标志着内蒙古粮食高质量发展数字化评价体系初步形成。

运行数据显示，2019年中国·内蒙古粮食高质量发展指数达到122.97点，较基期2015年上升22.97%，年均复合增长率达到5.3%，显示出内蒙古粮食产业进入高质量稳定发展新阶段。分项结果显示，内蒙古在粮食生产、仓储物流、粮食加工、粮食购销、应急能力、综合保障能力等方面探索成效显著。

指数研究专题显示，2011年至2019年，内蒙古粮食年均增产量占全国粮食年均增产量的六分之一。2019年内蒙古对全国其他省份的粮食贡献量约450亿斤，其中粮食净调出量约200亿斤、工业用粮约200亿斤、肉蛋奶外销转化的饲料用粮约50亿斤，且在粮食商品率、粮食加工业等方面对全国粮食产业发展和国家粮食安全的贡献均有明显提高。

在会议现场，内蒙古自治区党委常委、秘书长，自治区常务副主席张韶春表示，中国·内蒙古粮食高质量发展指数的发布，标志着内蒙古粮食高质量发展数字化评价体系初步形成。通过指数的运行与监测，可以客观反映全区粮食工作成效与短板，为探索粮食高质量发展路径，研究制定粮食政策措施提供科学依据。

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