中国成为世界第一大外资流入国
2021年03月23日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
2020年“三提升”——
引资总量、增长幅度、全球占比
实际利用外资总额9999.8亿元，增长6.2%；非金融领域实际使用外资增长4.5%，全球第一；新设外资企业3.9万家。
新设或增资合同外资1亿美元以上大项目938个，数量增长12.5%，宝马、戴姆勒、西门子等一批龙头企业在华增资扩产。
东部地区实际利用外资总额增长8.9%，占比达到88.4%。
自贸试验区实际利用外资总额1790亿元，新设外资企业6472家，占全国比重提升至16.8%和17.9%。
外资准入更自由，投资活动更便利，服务体系更健全，权益保护更有效，市场竞争更公平。
全国外商投资准入负面清单从2019年的40条减至33条，自贸试验区版外商投资准入负面清单由37条减至30条，自由贸易港版外商投资准入负面清单压缩至27条。
营商环境更好，中国连续两年跻身全球营商环境改善最快的前10个经济体之列。
5方面22条举措——
今年继续做好稳外资工作
——扩大高水平对外开放，吸引更多优质外部要素资源促进国内大循环；
——提升开放平台水平，打造国内国际双循环联接点、支撑点；
——加大产业链招商力度，推动国际国内产业链对接融合；
——完善外商投资服务保障体系，确保产业链供应链重点外资企业稳健运营；
——深化“放管服”改革，为外资参与构建新发展格局营造良好环境。
（本报记者 汪文正制图）
(责编：赵竹青、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 五部委剑指“校园贷” 专家：堵“偏门”开“正门” 有效引导校园金融服务
- “医美贷”“套路贷”“培训贷”……近年来，在校大学生（以下简称“大学生”）互联网消费贷款乱象屡禁不止，部分大学生陷入高额贷款陷阱，产生了不良的社会影响。 为进一步规范大学生互联网消费贷款业务，加强在校大学生教育引导工作，近日银保监会办公厅、中央网信办秘书局、教育部办公厅、公安部办公厅、人民银行办公厅联合印发了《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》。…
相关新闻
- 评论
- 关注