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市场监管总局：2020年对98种消费品开展国家监督抽查 不合格发现率为10.3%

2021年03月23日08:41 | 来源：人民网
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人民网北京3月23日电 （记者李楠桦）3月22日，国家市场监督管理总局以“畅通消费维权渠道 加强消费品质量监管”为主题举办2021年第一季度例行新闻发布会。 发布会上，市场监管总局新闻宣传司司长于军介绍，2020年，聚焦与老百姓衣食住行密切相关的重点产品、重点指标，组织对98种消费品开展了国家监督抽查，共抽查9238家企业的9549批次产品，发现964家企业的979批次产品不合格，不合格发现率为10.3%。

据统计，有60种产品抽查不合格发现率在3年内有所下降，质量状况持续向好，特别是织物蒸汽机、非接触式水嘴、液晶显示器等19种消费品，抽查不合格发现率下降10个百分点以上。

“一直以来，我们高度重视消费品质量安全监管工作，让消费者吃得放心、买得安心、用得舒心。 ”于军说。

据于军介绍，2020年，市场监管总局指导各地市场监管部门充分发挥全国12315投诉举报平台作用，受理消费者投诉举报咨询2130万件。疫情期间，全国市场监管部门共接收疫情相关投诉举报咨询154.79万件，与疫情前相比，日接收量增长10.52倍，峰值日增长17.19倍。

“疫情期间，全国12315平台成为市场监管部门违法线索的重要来源，共核查71.81万件疫情相关投诉举报，立案14.16万件。”于军表示，各地运用“大数据”分析技术，实时跟进12315平台投诉举报处置情况，统筹督办重点领域、重点产品的重要案件，并及时发布典型案例和消费警示，有效发挥了12315条线在维护消费环境和市场秩序中的支撑作用。

 

(责编：李楠桦、高雷)

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